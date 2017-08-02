Красноярские ученые создали «умные удобрения» из нитрата аммония

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские ученые для создания «умных» удобрений использовали таблетки из нитрата аммония в сочетании с биоразлагаемым полимером. Медленно разлагаясь, таблетка постепенно выделяет в почву питательное соединение, что повышает эффективность использования подкормки и снижает нагрузку на окружающую среду. Об этом сообщает официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Отмечается, что для роста и развития растений часто не хватает азота, соединения которого подвижны и легко вымываются из почвы. В связи с этим возникает задача разработки таких форм азотных удобрений (например, в виде химических соединений или смесей с наполнителями), которые обеспечивают медленный выход азота и постоянство его концентрации в почве.

Для создания «таблеток» ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН» и Сибирского федерального университета смешивали порошок биополимера с древесной мукой и нитратом аммония. Полученную массу использовали в экспериментах с пшеницей.

Наилучших результатов удалось добиться при внесении удобрения, упакованного в двойную защиту, когда ядро таблетки, включающее удобрение и П3ГБ (и в некоторых случаях древесную муку) покрывалось полимерной пленкой. В этом случае, за счет медленного разложения пленки и самой таблетки, удобрение поступало в почву с относительно стабильной скоростью в течение двух месяцев.

«У таких конструкций два очевидных плюса. Во-первых, после однократного внесения гранул, растение обеспечивается удобрением на протяжении нескольких месяцев, что избавляет от необходимости дополнительного внесения питательных добавок. Во-вторых, не происходит загрязнения почвы, грунтовых и поверхностных вод избыточными соединениями азота», — прокомментировал сотрудник Института биофизики КНЦ СО РАН Анатолий Бояндин.