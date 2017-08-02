В России отмечают День ВДВ. В Калининграде отключили фонтаны
В Калининграде в день ВДВ не будут работать фонтаны. В самом западном регионе в этот день их выключают уже традиционно, это логично с точки зрения безопасности.
В Калининграде в день ВДВ не будут работать фонтаны. В самом западном регионе в этот день их выключают уже традиционно, это логично с точки зрения безопасности.
Считается, что десантники очень любят искупаться в день ВДВ именно в городских фонтанах, а это может навредить их же здоровью.
В мэрии Калининграда «Вестям» сообщили, что фонтаны отключены планово, в связи с профилактическим ремонтом.
По всей стране безопасность во время празднования дня ВДВ будут обеспечивать тысячи полицейских, передает телеканал «Россия 24».
В Москве празднование начнется с божественной литургии в Храме Ильи Пророка — небесного покровителя ВДВ. Затем пройдет возложение цветов к памятнику
В местах постоянных дислокаций частей и соединений пройдут показательные выступления десантников и
Датой основания ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда под Воронежем впервые из самолета на парашютах высадилось десантное подразделение в тылу условного врага. За все время существования в этих войсках отслужило более миллиона человек. Сейчас подразделения ВДВ насчитывают более 40 тысяч военнослужащих.