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11:19 (мск), источник: Вести - Калининград

В России отмечают День ВДВ. В Калининграде отключили фонтаны

В Калининграде в день ВДВ не будут работать фонтаны. В самом западном регионе в этот день их выключают уже традиционно, это логично с точки зрения безопасности.

Считается, что десантники очень любят искупаться в день ВДВ именно в городских фонтанах, а это может навредить их же здоровью.

В мэрии Калининграда «Вестям» сообщили, что фонтаны отключены планово, в связи с профилактическим ремонтом.

По всей стране безопасность во время празднования дня ВДВ будут обеспечивать тысячи полицейских, передает телеканал «Россия 24».

В Москве празднование начнется с божественной литургии в Храме Ильи Пророка — небесного покровителя ВДВ. Затем пройдет возложение цветов к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади. После состоится крестный ход от улицы Ильинка до Красной площади.

В местах постоянных дислокаций частей и соединений пройдут показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов.

Датой основания ВДВ считается 2 августа 1930 года. Тогда под Воронежем впервые из самолета на парашютах высадилось десантное подразделение в тылу условного врага. За все время существования в этих войсках отслужило более миллиона человек. Сейчас подразделения ВДВ насчитывают более 40 тысяч военнослужащих.

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