В России отмечают День ВДВ. В Калининграде отключили фонтаны

Считается, что десантники очень любят искупаться в день ВДВ именно в городских фонтанах, а это может навредить их же здоровью.

В мэрии Калининграда «Вестям» сообщили, что фонтаны отключены планово, в связи с профилактическим ремонтом.

По всей стране безопасность во время празднования дня ВДВ будут обеспечивать тысячи полицейских, передает телеканал «Россия 24».

В Москве празднование начнется с божественной литургии в Храме Ильи Пророка — небесного покровителя ВДВ. Затем пройдет возложение цветов к памятнику воинам-десантникам на Суворовской площади. После состоится крестный ход от улицы Ильинка до Красной площади.

В местах постоянных дислокаций частей и соединений пройдут показательные выступления десантников и спортсменов-парашютистов.