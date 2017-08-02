Почтальоны Самарской области будут работать под вооруженной охраной
Почта России ищет охранную организацию, которая сможет организовать вооруженное сопровождение почтальонов.
Почта России ищет охранную организацию, которая сможет организовать вооруженное сопровождение почтальонов.
В Самаре на охрану сотрудников почты планируется потратить 1,9 млн рублей.
Вооруженные охранники должны будут сопровождать почтальонов, а также незамедлительно сообщать в правоохранительные органы о всех совершенных или готовящихся преступлениях. Также охранная структура должна будет информировать полицию о любых действиях или обстоятельствах, которые могут создать на объекте охраны угрозу жизни и здоровью людей.
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