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11:42 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Детскую площадку вместо ремонта районные власти просто покрасили

В Советском районе покрасили гнилые доски в детском городке. Это произошло на бульваре 60-летия Октября.

Источник: Вести - Нижний Новгород

Таким, если можно так сказать ремонтом, отреагировали в районной администрации на жалобы жителей. По словам людей, состояние детского городка буквально угрожает здоровью местной детворы. Прогнившие доски, необорудованные спуски, опасные выступы — и это еще неполный перечень скрытых угроз.

С жалобами в районную администрацию местные жители обращаются с мая этого года.

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