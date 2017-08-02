Детскую площадку вместо ремонта районные власти просто покрасили
В Советском районе покрасили гнилые доски в детском городке. Это произошло на бульваре 60-летия Октября.
В Советском районе покрасили гнилые доски в детском городке. Это произошло на бульваре 60-летия Октября.
Таким, если можно так сказать ремонтом, отреагировали в районной администрации на жалобы жителей. По словам людей, состояние детского городка буквально угрожает здоровью местной детворы. Прогнившие доски, необорудованные спуски, опасные выступы — и это еще неполный перечень скрытых угроз.
С жалобами в районную администрацию местные жители обращаются с мая этого года.