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11:07 (мск), источник: РБК

ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян прогнозам погоды

Прогнозам погоды доверяют 56% россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в РБК.

Источник: РИА "Новости"

«Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто регулярно следит за прогнозами погоды, уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%)», — отмечается в материалах ВЦИОМа.

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Еще 27% респондентов следят за прогнозами время от времени, а 19% редко или вообще никогда не следят за прогнозами.

По данным ВЦИОМа, жители малых и средних городов больше доверяют метеосводкам, чем жители мегаполисов.

Аналогичная тенденция наблюдается при сравнении ответов респондентов старшего возраста и молодых людей: среди 60-летних и старше 70% постоянно смотрят прогнозы погоды, тогда как в группе опрошенных 18−24-летних эта доля составляет 24%.

Две трети опрошенных (67%) отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% среди регулярно следящих за метеосводками), не согласны с этим 30% респондентов. Также метеопрогнозам доверяют 54% жителей Москвы и Петербурга против 64% жителей других городов и населенных пунктов.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 16—17 июля текущего года. В нем принимали участие 1200 респондентов в возрасте от 18 лет.

Комментарии
3
Иван Орлов
Как можно вообще предугадать погоду на месяц вперед, после того, что сделали с Землей.. Спасибо скажите, что хоть есть двух-трех дневные относительно точные прогнозы..
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Alex Heavy
Ещё год назад -я предлагал разогнать весь Гидрометцентр, или поставить их на сдельную работу! Неправильный прогноз - нет премии! Не слишком-ли дорого, нам обходится Гидрометцентр?
Летом нам обещают - аномально холодную зиму,
а зимой - наоборот, и ничто не сбывается? "
Эх -мне-бы такую работу, ни за что, не отвечать, а деньги получать!!!
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Серафим Тяпкин-ляпкин
Ну как им можно доверять, если они не видят, что у них делается за окном, а гонят туфту!
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