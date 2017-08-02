ВЦИОМ оценил уровень доверия россиян прогнозам погоды

Источник: РИА "Новости"

«Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто регулярно следит за прогнозами погоды, уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%)», — отмечается в материалах ВЦИОМа.

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Еще 27% респондентов следят за прогнозами время от времени, а 19% редко или вообще никогда не следят за прогнозами.

По данным ВЦИОМа, жители малых и средних городов больше доверяют метеосводкам, чем жители мегаполисов.

Аналогичная тенденция наблюдается при сравнении ответов респондентов старшего возраста и молодых людей: среди 60-летних и старше 70% постоянно смотрят прогнозы погоды, тогда как в группе опрошенных 18−24-летних эта доля составляет 24%.

Две трети опрошенных (67%) отмечают, что в большинстве случаев прогнозы синоптиков бывают точны (75% среди регулярно следящих за метеосводками), не согласны с этим 30% респондентов. Также метеопрогнозам доверяют 54% жителей Москвы и Петербурга против 64% жителей других городов и населенных пунктов.