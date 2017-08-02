В Приморье обнаружен подросток, находящийся в розыске

В Приморье на станции Уссурийск старшина полиции на маршруте патрулирования, возле здания железнодорожного вокзала города, обратил внимание на неряшливо одетого и озирающегося по сторонам 12-летнего подростка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. На вопросы полицейского ребенок отвечал уклончиво или просто молчал. Для общения с ним незамедлительно были вызваны инспекторы по делам несовершеннолетних транспортной полиции, которые в ходе разбирательства установили, что подросток с 16 июля находится в розыске, инициатором которого явился отдел полиции Уссурийска.