В Воронеже на видео «поймали» очередных автохамов, управляющих маршрутками
Водители автобусов промчали через пешеходный переход на «красный».
Водители автобусов промчали через пешеходный переход на «красный».
Воронежцы пожаловались в сети на выходку очередных лихачей, севших за руль маршруток. Водитель автобуса «ПАЗ» № 8 и ещё одной маршрутки, номер которой трудно разглядеть, проигнорировали красный сигнал светофора и промчали через пешеходный переход. Их даже не смутило, что на зебру уже вышли люди. Один из очевидцев снял инцидент на видео и поделился им в социальной сети «Вконтакте».
«Поймали» нарушителей на улице 9 Января. На кадрах видно, что на светофоре горит запрещающий сигнал. Однако одна из маршруток, стоящих у остановки, совершает резкий манёвр — перестраивается из крайнего правого ряда в крайний левый и, прибавив газу, проезжает через пешеходный переход.
Вероятно, всё это было сделано, чтобы обогнать стоящий впереди автобус. Водитель последнего решил не отступать и так же, в след за коллегой, поехал на «красный».