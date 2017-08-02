В Воронеже на видео «поймали» очередных автохамов, управляющих маршрутками

Воронежцы пожаловались в сети на выходку очередных лихачей, севших за руль маршруток. Водитель автобуса «ПАЗ» № 8 и ещё одной маршрутки, номер которой трудно разглядеть, проигнорировали красный сигнал светофора и промчали через пешеходный переход. Их даже не смутило, что на зебру уже вышли люди. Один из очевидцев снял инцидент на видео и поделился им в социальной сети «Вконтакте».