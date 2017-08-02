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13:05 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже на видео «поймали» очередных автохамов, управляющих маршрутками

Водители автобусов промчали через пешеходный переход на «красный».

Воронежцы пожаловались в сети на выходку очередных лихачей, севших за руль маршруток. Водитель автобуса «ПАЗ» № 8 и ещё одной маршрутки, номер которой трудно разглядеть, проигнорировали красный сигнал светофора и промчали через пешеходный переход. Их даже не смутило, что на зебру уже вышли люди. Один из очевидцев снял инцидент на видео и поделился им в социальной сети «Вконтакте».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Поймали» нарушителей на улице 9 Января. На кадрах видно, что на светофоре горит запрещающий сигнал. Однако одна из маршруток, стоящих у остановки, совершает резкий манёвр — перестраивается из крайнего правого ряда в крайний левый и, прибавив газу, проезжает через пешеходный переход.

Вероятно, всё это было сделано, чтобы обогнать стоящий впереди автобус. Водитель последнего решил не отступать и так же, в след за коллегой, поехал на «красный».

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