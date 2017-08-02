Красноярский телеведущий прошел кастинг на роль ведущего «Пусть говорят»

Красноярская телекомпания ТВК, со ссылкой на издание «Дни.ру», сообщила о приглашении одного из своих сотрудников на «Первый канал».

Место в студии программы «Пусть говорят» может занять ведущий «Нового утра на ТВК» Александр Смол. Андрей Малахов, который ведет программу уже много лет, по данным издания, планирует уйти и ему подбирают замену. Конкурентом красноярца стал Дмитрий Борисов — лицо вечерних «Новостей».

Новый сезон передачи стартует через месяц, поэтому с кандидатурой ведущего должны определиться до конца этой недели.