Красноярский телеведущий прошел кастинг на роль ведущего «Пусть говорят»
Результаты пока неизвестны. Нового ведущего передачи должны выбрать на этой неделе.
Результаты пока неизвестны. Нового ведущего передачи должны выбрать на этой неделе.
Красноярская телекомпания ТВК, со ссылкой на издание «Дни.ру», сообщила о приглашении одного из своих сотрудников на «Первый канал».
Место в студии программы «Пусть говорят» может занять ведущий «Нового утра на ТВК» Александр Смол. Андрей Малахов, который ведет программу уже много лет, по данным издания, планирует уйти и ему подбирают замену. Конкурентом красноярца стал Дмитрий Борисов — лицо вечерних «Новостей».
Новый сезон передачи стартует через месяц, поэтому с кандидатурой ведущего должны определиться до конца этой недели.
Красноярский ведущий прославился на всю страну, когда в прямом эфире утренней программы посмеялся над скандальным повышением зарплаты краевым депутатам.