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11:14 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутск очистят от рекламного «мусора»

Иркутск очистят от рекламы на фасадах домов и баннеров на улицах.

Источник: Вести Иркутск

Иркутск очистят от рекламы на фасадах домов и баннеров на улицах.

До октября 2017 года мэрия пересмотрит требования к размещению наружной рекламы и нестационарных торговых объектов. Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Бердников во время видеоконференции с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Они обсудили вопросы благоустройства и реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Так называемый визуальный мусор — а это объявления, листовки на стенах домов, самодельные рекламные постеры на зданиях и конструкции, которые не соответствуют ГОСТам — должны исчезнуть.

— Хотелось бы обратить внимание, что в нашем городе существует очень много зданий, в том числе в центре города, которые находятся в федеральной и областной собственности. Здесь хотелось бы нам получить поддержку от областного правительства в плане приведения в порядок этих фасадов зданий. Такая работа у нас тоже ведётся, мы составили ряд обращений, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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