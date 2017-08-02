Иркутск очистят от рекламного «мусора»
Иркутск очистят от рекламы на фасадах домов и баннеров на улицах.
Иркутск очистят от рекламы на фасадах домов и баннеров на улицах.
Иркутск очистят от рекламы на фасадах домов и баннеров на улицах.
До октября 2017 года мэрия пересмотрит требования к размещению наружной рекламы и нестационарных торговых объектов. Об этом сообщил градоначальник Дмитрий Бердников во время видеоконференции с полпредом президента в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло. Они обсудили вопросы благоустройства и реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Так называемый визуальный мусор — а это объявления, листовки на стенах домов, самодельные рекламные постеры на зданиях и конструкции, которые не соответствуют ГОСТам — должны исчезнуть.
— Хотелось бы обратить внимание, что в нашем городе существует очень много зданий, в том числе в центре города, которые находятся в федеральной и областной собственности. Здесь хотелось бы нам получить поддержку от областного правительства в плане приведения в порядок этих фасадов зданий. Такая работа у нас тоже ведётся, мы составили ряд обращений, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.