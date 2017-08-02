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11:26 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Жара и солнечная погода придут в Новосибирск

Дождливая погода сегодня начнет меняться — обещают синоптики. Грозы отступают. На смену идет жара.

Источник: Reuters

«Осадки маловероятны. Температурный фон будет повышаться — в ночные часы до +16°C, днем, к пятнице, воздух прогреется до +32°C. Давление немного подрастет. Значительных порывов ветра не ожидается», — рассказала начальник Новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

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