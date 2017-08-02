Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Николай Валуев до слез растрогал поклонников фото с сыном
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Умерла Жанна Моро
Бузова и Лобода на показе «Бабушки легкого поведения» Реввы
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Меладзе и Джанабаева вместе блистали на красной дорожке (фото)
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
10Перестрелка в здании Мособлсуда
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
11:16 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, кто представит Башкортостан на Международном конкурсе «Мисс Азия»

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. Со 2 по 12 августа в Республике Тыва пройдет Международный конкурс красоты «Мисс Азия-2017».

Республику Башкортостан на конкурсе представит модель студии «Bashkirian Beauty», победительница Республиканского конкурса башкирских красавиц «Хылыукай-2017» Земфира Байдавлетова.

Земфире 18 лет, она первокурсница БГПУ им. М. Акмуллы — профессиональное обучение по профилю информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии, родилась в Кармаскалинском районе. Земфира — восьмой по счету и самый младший ребенок в многодетной семье.

Во время загрузки произошла ошибка.

По условиям конкурса «Мисс Азия» участницы должны представить культуру и национальный костюм своего народа, продемонстрировать творческие, спортивные и дизайнерские способности. Земфиру на конкурсе сопровождает директор студии «Bashkirian Beauty», обладательница титула «Вице Мисс Азия-2004» Альбина Усманова.

«Земфира обладает природной красотой и грацией, безупречными модельными параметрами (рост 176, 85−60−90) и необходимым сценическим опытом, — говорит Альбина. — Земфира очень целеустремленная и ответственная, и у нее есть все шансы на победу!».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь