Стало известно, кто представит Башкортостан на Международном конкурсе «Мисс Азия»

Республику Башкортостан на конкурсе представит модель студии «Bashkirian Beauty», победительница Республиканского конкурса башкирских красавиц «Хылыукай-2017» Земфира Байдавлетова.

Земфире 18 лет, она первокурсница БГПУ им. М. Акмуллы — профессиональное обучение по профилю информатика, вычислительная техника и компьютерные технологии, родилась в Кармаскалинском районе. Земфира — восьмой по счету и самый младший ребенок в многодетной семье.

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По условиям конкурса «Мисс Азия» участницы должны представить культуру и национальный костюм своего народа, продемонстрировать творческие, спортивные и дизайнерские способности. Земфиру на конкурсе сопровождает директор студии «Bashkirian Beauty», обладательница титула «Вице Мисс Азия-2004» Альбина Усманова.