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16:11 (мск), источник: Новая Кубань

Краснодарский болельщик «дядя Миша» стал гражданином России

68-летний Михаил Гариян долгие годы жил без документов.

Краснодар. 2 авг. — Новая Кубань. Советский районный суд принял решение о восстановлении актовой записи факта рождения Михаила Вартановича Гарияна. Теперь 68-летний мужчина сможет наконец-то получить паспорт гражданина РФ и все остальные полагающиеся документы. Более того, организаторы акции «Дом для дяди Миши», собравшие в начале года более 1,5 млн рублей на жилье болельщику, займутся поиском подходящей квартиры для Гарияна. Деньги давно лежат на депозитном счету, покупка квартиры была невозможной по простой причине: у «дяди Миши» не было документов, соответственно, оформить дом на него не могли. Все это время, пока решался вопрос с документами, болельщик жил на съемной квартире.

Координатор благотворительного проекта Светлана Черникова ранее рассказывала «НК», что у них возникли проблемы с восстановлением свидетельства о рождении Михаила Гарияна, без которого он не мог получить гражданство РФ. По словам Светланы, в этом деле волонтерам помогли кубанские чиновники. В частности, вице-губернатор Анна Минькова и замминистра труда и социального развития края Сергей Гаркуша.

Напомним, акция «дом для дяди Миши» стартовала в Краснодаре в ноябре 2016 года. Неравнодушные горожане захотели помочь 68-летнему седовласому старику, который является поклонником практически всех местных команд и активно болеет за них на домашних матчах. На акцию откликнулись многие, ведь в городе дядя Миша — личность известная. А благодаря проекту телеканала «Пятница» супермодель Ксения Дели подарила дяде Мише миллион рублей.

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