Краснодарский болельщик «дядя Миша» стал гражданином России
68-летний Михаил Гариян долгие годы жил без документов.
68-летний Михаил Гариян долгие годы жил без документов.
Краснодар. 2 авг. — Новая Кубань. Советский районный суд принял решение о восстановлении актовой записи факта рождения Михаила Вартановича Гарияна. Теперь 68-летний мужчина сможет
Координатор благотворительного проекта Светлана Черникова ранее рассказывала «НК», что у них возникли проблемы с восстановлением свидетельства о рождении Михаила Гарияна, без которого он не мог получить гражданство РФ. По словам Светланы, в этом деле волонтерам помогли кубанские чиновники. В частности,
Напомним, акция «дом для дяди Миши» стартовала в Краснодаре в ноябре 2016 года. Неравнодушные горожане захотели помочь 68-летнему седовласому старику, который является поклонником практически всех местных команд и активно болеет за них на домашних матчах. На акцию откликнулись многие, ведь в городе дядя Миша — личность известная. А благодаря проекту телеканала «Пятница» супермодель Ксения Дели подарила дяде Мише миллион рублей.