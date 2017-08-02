В Красноярске собирают вещи для найденной в лесу девочки

Красноярцы решили материально помочь семье Яны Толмачёвой, 13-летней девочки, которая заблудилась в лесу во время сбора ягод и почти неделю её не могли найти.

Сейчас волонтёры группы поиска пропавших детей объявили сбор одежды и обуви, а также канцелярских принадлежностей для школьниц.

«Узнав, что многодетная семья, чтобы выживать в таёжной поселке, где нет работы, собирает ягоды и грибы, неравнодушные красноярцы стали писать и звонить нам, чтобы мы организовали сбор вещей для семьи, — рассказывает Оксана Василишина, руководитель группы. — После трагедии, мама с детьми боятся идти в лес, чтобы не повторилось трагедии, и они очень благодарны красноярцам за помощь».

Принимать вещи будут в пятницу и субботу с 10−00 до 20−00 по адресу Красноярск пр. Металлургов, 53 г (ост. С. Лазо. ТЦ «Мост» вход со двора в подвальное помещение под вывеской «десять негритят» и до конца по коридору налево).