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11:22 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске собирают вещи для найденной в лесу девочки

Неравнодушные люди решили помочь многодетной семье, которой приходится заниматься заготовкой дикороссов, чтобы выжить в отдалённом посёлке.

Красноярцы решили материально помочь семье Яны Толмачёвой, 13-летней девочки, которая заблудилась в лесу во время сбора ягод и почти неделю её не могли найти.

Сейчас волонтёры группы поиска пропавших детей объявили сбор одежды и обуви, а также канцелярских принадлежностей для школьниц.

«Узнав, что многодетная семья, чтобы выживать в таёжной поселке, где нет работы, собирает ягоды и грибы, неравнодушные красноярцы стали писать и звонить нам, чтобы мы организовали сбор вещей для семьи, — рассказывает Оксана Василишина, руководитель группы. — После трагедии, мама с детьми боятся идти в лес, чтобы не повторилось трагедии, и они очень благодарны красноярцам за помощь».

Принимать вещи будут в пятницу и субботу с 10−00 до 20−00 по адресу Красноярск пр. Металлургов, 53 г (ост. С. Лазо. ТЦ «Мост» вход со двора в подвальное помещение под вывеской «десять негритят» и до конца по коридору налево).

Необходимы канцелярия к школе, одежда и обувь (новые или состояние новых). Размер одежды у Яны 42−44, обувь 36, у младшей сестры размер обуви 32. Что касается денег, то счёт открывать не будут, желающие помочь могут принести наличными под расписку.

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