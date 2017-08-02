Приморского чиновника, прославившегося грязными фото, исключили из ЕР

Оскандалившегося приморского чиновника (теперь уже бывшего) Александра Евсеева исключили из «Единой России». Такое решение принял президиум регионального политсовета партии, сообщает РИА «Восток-Медиа».

На этой неделе в администрации Приморского края разразился серьёзный скандал, связанный с сотрудником департамента образования Александром Евсеевым. В минувшие выходные в Интернете появился архив снимков, на которых похожий на чиновника мужчина занимается различными непотребствами — например, фотографирует свои половые органы на фоне паспорта, поедает испражнения и так далее. Словом, компромат вышел настолько зловонным, что мигом вышел за пределы Приморского края. Сразу после этого Евсеев — начальник отдела общего образования — лишился работы.

Сегодня эта история продолжилась: президиум приморского отделения «Единой России» исключил Евсеева из партии. Согласно официальной формулировке — «за действия, дескредитирующие партию, наносящие ущерб её политическим интересам». Решение, по словам члена Совета Федерации от региона Людмилы Талабаевой, было принято после подробного разбирательства. «Безусловно, подобные решения не принимаются впопыхах, лишь бы быстрее избавиться от человека. Во всех случаях, когда из партии исключают человека, проходят внутреннее расследование, разбирательство. В случае с Евсеевым причины для такого решения были», — отметила сенатор в беседе с корреспондентом РИА «Восток-Медиа».