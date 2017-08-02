ГИБДД останавливает рейсовые автобусы под Челябинском
Стражи порядка проверяют, соблюдают ли водители правила перевозки пассажиров.
Стражи порядка проверяют, соблюдают ли водители правила перевозки пассажиров.
Сотрудники ГИБДД устроили рейд по выявлению нарушителей среди водителей рейсовых автобусов в Сосновском районе (Челябинская область) — стражи порядка проверяют, соблюдены ли все требования безопасности перевозки пассажиров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сегодня и завтра, 2 и 3 августа, сотрудники ГИБДД будут усиленно искать нарушителей ПДД РФ, связанных с осуществлением межмуниципальных и межрегиональных перевозок пассажиров. Для проведения акции задействовано 12 экипажей ДПС.
«Причиной проведения данного мероприятия послужили участившиеся факты
Напомним, с начала 2017 года на дорогах Челябинской области произошло 64 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, 85 человек в них получили ранения различной степени тяжести.