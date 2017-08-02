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11:38 (мск), источник: dostup1.ru

ГИБДД останавливает рейсовые автобусы под Челябинском

Стражи порядка проверяют, соблюдают ли водители правила перевозки пассажиров.

Сотрудники ГИБДД устроили рейд по выявлению нарушителей среди водителей рейсовых автобусов в Сосновском районе (Челябинская область) — стражи порядка проверяют, соблюдены ли все требования безопасности перевозки пассажиров, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сегодня и завтра, 2 и 3 августа, сотрудники ГИБДД будут усиленно искать нарушителей ПДД РФ, связанных с осуществлением межмуниципальных и межрегиональных перевозок пассажиров. Для проведения акции задействовано 12 экипажей ДПС.

«Причиной проведения данного мероприятия послужили участившиеся факты дорожно-транспортных происшествий на территории Российской Федерации с участием автобусов, повлекших тяжкие последствия и вызвавших широкий общественный резонанс», — сообщили в отделении пропаганды БДД ГИБДД по Челябинской области.

Напомним, с начала 2017 года на дорогах Челябинской области произошло 64 ДТП по вине водителей пассажирского транспорта, 85 человек в них получили ранения различной степени тяжести.

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