В Златоусте живет 70-летняя рокерша

Его задача — показать, что интересная и насыщенная жизнь не зависит от возраста. Юных и взрослых горожан ждут множество мастер-классов и разнообразная концертно-развлекательная программа. А накануне фестиваля его организаторы провели необычную акцию — фотосессию, во время которой активные златоустовцы предстали в необычных для себя же образах.

Стильный костюм-тройка и элегантный шарф — так может выглядеть мужчина за 50. Под стать своей профессии. Валерий Фахрутдинов — руководитель центра эстетического воспитания и двух златоустовских ансамблей. Всегда — в центре внимания. Но в этот раз под прицелом фотокамеры чувствует себя непривычно. Говорит, что человек хоть и творческий, но довериться креативу стилистов полностью было не так просто.

«Я всегда стараюсь в своей жизни находить что-то необычное, что давало бы толчок к следующим событиям. Это идея интересная», — признается участник промо-съемки Валерий Фахрутдинов.

Спортсмены, активисты и просто пенсионеры. Все они стали героями необычного проекта — «Пора быть счастливыми». Именно сейчас, убеждены организаторы — тот самый возраст, когда перемены для них жизненно необходимы. Так решила и Флюра Бекметова. В свои 70 — переживает вторую молодость. Решила примерить образ лихой рокерши. Своего «Харлея» под окнами у нее нет, но зато недавно она купила велосипед!

«Прокачусь раз пять, и заряд бодрости этот появляется. И для меня мир прекрасен. Хочется дальше лететь, куда-то бежать. Вот где я заряжаюсь», — делится участница промо-съемки Флюра Бекметова.

Не переживать о цифрах в паспорте и строить планы на будущее. Этому научат организаторы проекта. А еще дадут мастер-классы по фитнесу, йоге и скандинавской ходьбе.

«Златоуст — замечательная площадка для фестиваля. Здесь есть горы, отличная природа, уникальные люди. Поэтому на этот год мы переехали сюда», — говорит Ксения Панферова, продюсер проекта «Пора быть счастливым».

Фестиваль пройдет 26 августа. А баннеры с фотографиями участников в новых образах украсят город.