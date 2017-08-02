В Златоусте живет 70-летняя рокерша
Пора быть счастливым. Фестиваль с таким позитивным названием впервые пройдет в Златоусте 26 августа.
Пора быть счастливым. Фестиваль с таким позитивным названием впервые пройдет в Златоусте 26 августа.
Его задача — показать, что интересная и насыщенная жизнь не зависит от возраста. Юных и взрослых горожан ждут множество
Стильный
«Я всегда стараюсь в своей жизни находить
Спортсмены, активисты и просто пенсионеры. Все они стали героями необычного проекта — «Пора быть счастливыми». Именно сейчас, убеждены организаторы — тот самый возраст, когда перемены для них жизненно необходимы. Так решила и Флюра Бекметова. В свои 70 — переживает вторую молодость. Решила примерить образ лихой рокерши. Своего «Харлея» под окнами у нее нет, но зато недавно она купила велосипед!
«Прокачусь раз пять, и заряд бодрости этот появляется. И для меня мир прекрасен. Хочется дальше лететь,
Не переживать о цифрах в паспорте и строить планы на будущее. Этому научат организаторы проекта. А еще дадут
«Златоуст — замечательная площадка для фестиваля. Здесь есть горы, отличная природа, уникальные люди. Поэтому на этот год мы переехали сюда», — говорит Ксения Панферова, продюсер проекта «Пора быть счастливым».
Фестиваль пройдет 26 августа. А баннеры с фотографиями участников в новых образах украсят город.
Юлия Габдрахманова, Ян Самойлов.