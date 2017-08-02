Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Умеренные возлияния грозят ожирением
Стефания Маликова поступила в престижный вуз
В России изменят закон «О теплоснабжении»
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
«Первому каналу» запретили показывать «Тайны следствия»
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
Захарова об ответе РФ на политику США: «Жестоко? Аж кровь стынет»
Постпред РФ при ООН о санкциях: Мы предупреждали
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Война продлится недолго — глава Нацгвардии Украины о Донбассе
СМИ о помощи США для Украины: Воевать будете сами
В России рухнул спрос на жилье
Вышел новый закон в сфере ЖКХ
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
11:41 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Златоусте живет 70-летняя рокерша

Пора быть счастливым. Фестиваль с таким позитивным названием впервые пройдет в Златоусте 26 августа.

Его задача — показать, что интересная и насыщенная жизнь не зависит от возраста. Юных и взрослых горожан ждут множество мастер-классов и разнообразная концертно-развлекательная программа. А накануне фестиваля его организаторы провели необычную акцию — фотосессию, во время которой активные златоустовцы предстали в необычных для себя же образах.

Стильный костюм-тройка и элегантный шарф — так может выглядеть мужчина за 50. Под стать своей профессии. Валерий Фахрутдинов — руководитель центра эстетического воспитания и двух златоустовских ансамблей. Всегда — в центре внимания. Но в этот раз под прицелом фотокамеры чувствует себя непривычно. Говорит, что человек хоть и творческий, но довериться креативу стилистов полностью было не так просто.

«Я всегда стараюсь в своей жизни находить что-то необычное, что давало бы толчок к следующим событиям. Это идея интересная», — признается участник промо-съемки Валерий Фахрутдинов.

Спортсмены, активисты и просто пенсионеры. Все они стали героями необычного проекта — «Пора быть счастливыми». Именно сейчас, убеждены организаторы — тот самый возраст, когда перемены для них жизненно необходимы. Так решила и Флюра Бекметова. В свои 70 — переживает вторую молодость. Решила примерить образ лихой рокерши. Своего «Харлея» под окнами у нее нет, но зато недавно она купила велосипед!

«Прокачусь раз пять, и заряд бодрости этот появляется. И для меня мир прекрасен. Хочется дальше лететь, куда-то бежать. Вот где я заряжаюсь», — делится участница промо-съемки Флюра Бекметова.

Не переживать о цифрах в паспорте и строить планы на будущее. Этому научат организаторы проекта. А еще дадут мастер-классы по фитнесу, йоге и скандинавской ходьбе.

«Златоуст — замечательная площадка для фестиваля. Здесь есть горы, отличная природа, уникальные люди. Поэтому на этот год мы переехали сюда», — говорит Ксения Панферова, продюсер проекта «Пора быть счастливым».

Фестиваль пройдет 26 августа. А баннеры с фотографиями участников в новых образах украсят город.

Юлия Габдрахманова, Ян Самойлов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Смертельная прогулка: в Абхазии разбился самолет с россиянами
Свадьба внука Пугачевой: Пресняков женился на соседке по даче
Украина подаст иск к России из-за строительства Крымского моста
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
В США заявили о нежелании враждовать с Северной Кореей
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь