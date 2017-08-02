«ОмскВодоканал» попросил десантников не купаться в городских фонтанах

Несмотря на День Военно-воздушных сил, городские фонтаны будут работать в Омске как обычно, с 12 до 22 часов. Мэрия отказалась от практики отключения воды, применявшейся еще год назад. Тем не менее, власти надеются, что массовых купаний сегодня не будет.

При этом обслуживающий фонтаны «ОмскВодоканал» выступил со специальным обращением, в котором попросил омичей не использовать фонтаны для купаний.

— Это не место для купания и это может навредить здоровью, так как человек может поскользнуться, — говорится в обращении.

Как раз накануне фонтаны были подвергнуты профилактическому осмотру. Специалисты обследовали чаши и привели в порядок оборудование, в итоге сегодня все фонтаны работают в штатном режиме, правда, у Музтеатра и в сквере им. Дзержинского уже замечены полицейские патрули.