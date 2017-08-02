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11:45 (мск), источник: Om1.ru

«ОмскВодоканал» попросил десантников не купаться в городских фонтанах

Власти не намерены отключать фонтаны из-за дня ВДВ, но обслуживающие эти объекты коммунальщики напомнили военным и гражданским, что это не бассейны.

Несмотря на День Военно-воздушных сил, городские фонтаны будут работать в Омске как обычно, с 12 до 22 часов. Мэрия отказалась от практики отключения воды, применявшейся еще год назад. Тем не менее, власти надеются, что массовых купаний сегодня не будет.
При этом обслуживающий фонтаны «ОмскВодоканал» выступил со специальным обращением, в котором попросил омичей не использовать фонтаны для купаний.

 — Это не место для купания и это может навредить здоровью, так как человек может поскользнуться, — говорится в обращении.
Как раз накануне фонтаны были подвергнуты профилактическому осмотру. Специалисты обследовали чаши и привели в порядок оборудование, в итоге сегодня все фонтаны работают в штатном режиме, правда, у Музтеатра и в сквере им. Дзержинского уже замечены полицейские патрули.

Напомним, что фонтаны в Омске включаются лишь на летний период, причем в неделю они работают всего 6 дней, во вторник подачу воды отключают для профилактики. В этом году десантникам повезло, так как их праздник выпал на среду.

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