«ОмскВодоканал» попросил десантников не купаться в городских фонтанах
Власти не намерены отключать фонтаны
Власти не намерены отключать фонтаны
Несмотря на День
При этом обслуживающий фонтаны «ОмскВодоканал» выступил со специальным обращением, в котором попросил омичей не использовать фонтаны для купаний.
— Это не место для купания и это может навредить здоровью, так как человек может поскользнуться, — говорится в обращении.
Как раз накануне фонтаны были подвергнуты профилактическому осмотру. Специалисты обследовали чаши и привели в порядок оборудование, в итоге сегодня все фонтаны работают в штатном режиме, правда, у Музтеатра и в сквере им. Дзержинского уже замечены полицейские патрули.
Напомним, что фонтаны в Омске включаются лишь на летний период, причем в неделю они работают всего 6 дней, во вторник подачу воды отключают для профилактики. В этом году десантникам повезло, так как их праздник выпал на среду.