Из-за чумы свиней на въезде в Омск поставили карантинные посты
Водителям приходится проезжать колёсами по бетонированным лоткам с песком, который залит дезинфицирующим раствором.
Водителям приходится проезжать колёсами по бетонированным лоткам с песком, который залит дезинфицирующим раствором.
Накануне вечером подписчик сообщества «ЧП Омск» рассказал о том, что увидел в конце проспекта Мира на окраине Омска карантинный пост: «Посередине дороги бетонные блоки, сбоку ящик с опилками». Судя по комментариям, жители региона прекрасно знают, что это означает: в регионе введён карантин
Бетонные лотки, о которых говорят подписчики социальных сетей, — это дезинфекционные барьеры. Об их установке ранее сообщал портал «Омская губерния», когда губернатор Виктор Назаров ввёл в регионе режим ЧС