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11:44 (мск), источник: Om1.ru

Из-за чумы свиней на въезде в Омск поставили карантинные посты

Водителям приходится проезжать колёсами по бетонированным лоткам с песком, который залит дезинфицирующим раствором.

Накануне вечером подписчик сообщества «ЧП Омск» рассказал о том, что увидел в конце проспекта Мира на окраине Омска карантинный пост: «Посередине дороги бетонные блоки, сбоку ящик с опилками». Судя по комментариям, жители региона прекрасно знают, что это означает: в регионе введён карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Такие же лотки с песком омичи видели по дороге в Большеречье и в Лузино.

Бетонные лотки, о которых говорят подписчики социальных сетей, — это дезинфекционные барьеры. Об их установке ранее сообщал портал «Омская губерния», когда губернатор Виктор Назаров ввёл в регионе режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней. Опилки, песок или коврики внутри бетонных форм залиты дезинфицирующим раствором. Он обрабатывает колёса или гусеницы автотранспорта, убивая вирусы. По таким же дезбарьерам следует ходить и людям, чтобы не принести инфекцию на обуви.

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