Из-за чумы свиней на въезде в Омск поставили карантинные посты

Накануне вечером подписчик сообщества «ЧП Омск» рассказал о том, что увидел в конце проспекта Мира на окраине Омска карантинный пост: «Посередине дороги бетонные блоки, сбоку ящик с опилками». Судя по комментариям, жители региона прекрасно знают, что это означает: в регионе введён карантин из-за вспышки африканской чумы свиней. Такие же лотки с песком омичи видели по дороге в Большеречье и в Лузино.