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11:47 (мск), источник: СуперОмск

В Омской области спустя 5 лет снова разрешили убивать лосей

Губернатор региона Виктор Назаров утвердил лимит и квоты добычи лося, благородного оленя, соболя и косули сибирской.

Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, добыча лося разрешена впервые за пять лет. Это стало возможно благодаря увеличению числа особей. За пять лет действия запрета численность лосей увеличилась с 5046 до 6699, приблизившись к максимуму за последние 20 лет — в 1999 году в регионе было зарегистрировано 7420 особей лося.

Указом губернатора в 2017 году разрешено добыть 101 лося, 1168 особей косули сибирской, 853 соболя и только 3 особи благородного оленя.

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