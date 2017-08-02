В Омской области спустя 5 лет снова разрешили убивать лосей

Как отметили в министерстве природных ресурсов и экологии Омской области, добыча лося разрешена впервые за пять лет. Это стало возможно благодаря увеличению числа особей. За пять лет действия запрета численность лосей увеличилась с 5046 до 6699, приблизившись к максимуму за последние 20 лет — в 1999 году в регионе было зарегистрировано 7420 особей лося.