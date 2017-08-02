В Усольском районе объявили конкурс на самую вкусную булку

В нем могут участвовать предприятия всех форм собственности, письменную заявку нужно подать до 15 августа 2017 года. Как сообщает 2 августа пресс-служба администрации района, итоги конкурса подведут в ноябре. Первые три места наградят дипломами и сувенирами, всех участников отметят благодарственными письмами.

Основные задачи конкурса — обеспечение населения Усольского района качественными продуктами питания местного производства, обмен опытом в сфере предпринимательской деятельности по производству продуктов питания, а также пропаганда инновационных достижений в сфере разработки и внедрения в производство здоровой и вкусной хлебобулочной и кондитерской продукции; повышение престижа профессии пекаря и кондитера и т. д.

Конкурс пройдет в двух номинациях: «Лучшее предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий» и «Лучшее предприятие по производству хлебобулочных изделий». Конкурсная комиссия оценит ассортимент продукции участников, численность производственного персонала, в том числе и квалифицированных кадров, средний объем выработки на одного работника за месяц, общее техническое и санитарное состояние предприятия, наличие современного технологического оборудования и другим.