Сергей Шойгу наградил главного десантника Екатеринбурга за операцию в Сирии

В Екатеринбурге по приказу министра обороны Сергея Шойгу наградили медалью «За военную операцию в Сирии» председателя Союза десантников России Евгения Тетерина. Награду преподнес начальник штаба Центрального военного округа Евгений Устинов, сообщает в среду, 2 августа, корреспондент «АиФ-Урал».

Награда была вручена во время торжественного митинга на площади Советской армии, посвященного празднованию дня ВДВ. По словам начальника штаба ЦВО, медаль была вручена Евгению Тетерину по приказу министра обороны России Сергея Шойгу.

После вручения награды Евгений Устинов обронил фразу в сторону председателя Союза десантников России: «Это неугомонный человек. Недавно вернулся домой и вскоре отправляется вновь!».

Евгений Тетерин является председателем Союза десантников России в Свердловской области, ветеран войны в Афганистане, где воевал в составе 345-го отдельного гвардейского парашютно-десантного полка. Награжден орденом Красной Звезды и медалью «За Отвагу». Во время афганской кампании был трижды ранен.

Стоит отметить, что медаль «За военную операцию в Сирии» вручается в нескольких случаях:

за отличия, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе военной операции в Сирии;за успешное руководство действиями подчиненных при проведении военной операции в Сирии;за самоотверженный труд и большой личный вклад в выполнение задач военной операции в Сирии.