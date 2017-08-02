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11:41 (мск), источник: "Российская газета"

Интернет-трафик в Крыму дорожать не будет

Тарифы магистрального телеком-оператора «Миранда-медиа» в Крыму останутся неизменными. Об этом сообщил генеральный директор компании Иван Зима.

— В связи с переходом всех крымских пользователей интернет-услуг с украинских каналов связи на сети «Миранда-медиа» из-за прекращения подачи трафика в Крым из сопредельного государства, принято решение не повышать стоимость услуг на ip-транзит для операторов связи и конечных пользователей, — сообщил он.

Напомним, с середины июля 2017 года Крым перестал получать интернет-трафик из Украины. В результате полуостров использует трафик, который идет по двум каналам «Миранда-медиа»: волоконно-оптической линии связи, построенной в 2014 голу мощностью 8 терабит, и новой, начавшей работу 10 июля 2017 года, мощностью 4 терабит. Этих ресурсов достаточно для обеспечения текущих и перспективных потребностей полуострова. Открытым оставался только вопрос стоимости услуг.

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