Завершился первый этап соревнований «Военное ралли»
В Волгоградской области продолжается международный этап конкурса «Военное ралли» среди экипажей водителей Южного военного округа.
В Волгоградской области продолжается международный этап конкурса «Военное ралли» среди экипажей водителей Южного военного округа.
Уже завершился первый этап — индивидуальная гонка — который проходил по маршруту
Теперь техническому составу команд предстоит восстановить повреждения, полученные в ходе преодоления бездорожья на повышенных скоростях и подготовить технику к старту следующего этапа, который состоится 3 августа.