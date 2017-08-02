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12:27 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Завершился первый этап соревнований «Военное ралли»

В Волгоградской области продолжается международный этап конкурса «Военное ралли» среди экипажей водителей Южного военного округа.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Уже завершился первый этап — индивидуальная гонка — который проходил по маршруту Волгоград-Астрахань общей протяженностью 470 километров. Все участниками международных соревнований «Военное ралли» благополучно добрались до Астрахани.

Теперь техническому составу команд предстоит восстановить повреждения, полученные в ходе преодоления бездорожья на повышенных скоростях и подготовить технику к старту следующего этапа, который состоится 3 августа.

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