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11:45 (мск), источник: БЕЛТА

Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз сохранится в Беларуси 3 августа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз сохранится в Беларуси 3 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Источник: БЕЛТА

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем во многих районах Брестской и Гродненской областей, на остальной территории местами также прогнозируются дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет переменных направлений 4−9 м/с, ночью при грозах местами шквалистое усиление до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит 14−20 градусов, по юго-востоку — до 22. Днем прогнозируется 23−29 градусов, по югу будет 30−32 жары.

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