Оранжевый уровень опасности из-за жары и гроз сохранится в Беларуси 3 августа

Будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории пройдут кратковременные дожди, грозы, местами сильные ливни. Днем во многих районах Брестской и Гродненской областей, на остальной территории местами также прогнозируются дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер будет переменных направлений 4−9 м/с, ночью при грозах местами шквалистое усиление до 15−20 м/с.