Кинолюбители выстроились в двухчасовую очередь за билетами на «Окно в Европу»

Источник: ivbg.ru

Как сообщает предупредительная табличка с информацией у кассового окошка, стоимость билетов на сеансы программы кинофестиваля колеблется от 100 (для пенсионеров и детей до 12 лет) до 250 рублей. Чтобы попасть на фильм-открытие кинофестиваля 6 августа, придётся заплатить 700 рублей. Откроет «Окно в Европу-2017» фильм Гарика Сукачева «То, что во мне».

Однако вовсе не фильм открытия стал самым популярным среди жителей и гостей города. Корреспондент ivbg.ru пообщался с ожидающими своей очереди кинолюбителями и узнал, что наибольшим успехом пользуются картины «Отмороженные» с Алисой Фрейндлих, премьерный «Мотылёк» Константина Худякова и «Аритмия» Бориса Хлебникова. Среди более молодых посетителей кинотеатра большинство желают посмотреть на «Лавстори» Петра Тодоровского и «Девушку с косой» Ольги Поповой. С полной программой кинофестиваля вы можете ознакомиться здесь.

Некоторые стоят в очереди с 8 утра. Проливной дождь заставил всех пришедших скопиться в тесном помещении внутри самого кинотеатра.

Люди воспользовались моментом, чтобы пообщаться и обсудить друг с другом не только конкурсную программу, но и ожидания от кинофестиваля в целом.

Напомним, юбилейный кинофестиваль «Окно в Европу» пройдет в Выборге с 6 по 12 августа.