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13:14 (мск), источник: РИА Новости

На АрМИ артиллеристы из Зимбабве без промаха стреляли по чужим мишеням

ПОЛИГОН ГВАРДЕЙСКИЙ (Казахстан), 2 авг — РИА Новости. Военные Зимбабве в рамках индивидуальной гонки и ночного спринта на конкурсе «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр поразили все мишени, но не свои, сообщил в среду главный судья состязаний артиллеристов генерал-майор Лут Альчекенов.

Источник: РИА "Новости"

«Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе “Мастера артиллерийского огня”. На втором месте — представители из Белоруссии, замыкают тройку киргизские военнослужащие», — сказал он.

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Генерал отметил, что «единственным расчетом, которому удалось показать 100-процентный результат при стрельбе из минометов, оказался коллектив из Зимбабве, с оговоркой, что поразил он не свои, а чужие мишени».

По словам судьи, стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом из-за коварности розы ветров в предгорье Заилийского Алатау.

«Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тыс. метров, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах», — уточнил генерал.

Конкурс «Мастера артиллерийского огня» проводится на полигоне 40-й военной базы ВС Казахстана в предгорьях Заилийского Алатау. Он продлится до 9 августа. По данным пресс-службы российского Центрального военного округа, в состязании принимают участие восемь стран — Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Казахстан, Кыргызстан, России и Таджикистан.

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