На АрМИ артиллеристы из Зимбабве без промаха стреляли по чужим мишеням

«Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе “Мастера артиллерийского огня”. На втором месте — представители из Белоруссии, замыкают тройку киргизские военнослужащие», — сказал он.
Генерал отметил, что «единственным расчетом, которому удалось показать 100-процентный результат при стрельбе из минометов, оказался коллектив из Зимбабве, с оговоркой, что поразил он не свои, а чужие мишени».
По словам судьи, стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом из-за коварности розы ветров в предгорье Заилийского Алатау.
«Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тыс. метров, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах», — уточнил генерал.
Конкурс «Мастера артиллерийского огня» проводится на полигоне 40-й военной базы ВС Казахстана в предгорьях Заилийского Алатау. Он продлится до 9 августа. По данным пресс-службы российского Центрального военного округа, в состязании принимают участие восемь стран — Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Зимбабве, Казахстан, Кыргызстан, России и Таджикистан.