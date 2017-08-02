На АрМИ артиллеристы из Зимбабве без промаха стреляли по чужим мишеням

Источник: РИА "Новости"

«Казахстанский минометный расчет захватил лидерство по итогам индивидуальной гонки и ночного спринта в конкурсе “Мастера артиллерийского огня”. На втором месте — представители из Белоруссии, замыкают тройку киргизские военнослужащие», — сказал он.

Читайте также Зимбабвийские разведчики объяснили неудачу в сибирском лесу на АрМИ

Генерал отметил, что «единственным расчетом, которому удалось показать 100-процентный результат при стрельбе из минометов, оказался коллектив из Зимбабве, с оговоркой, что поразил он не свои, а чужие мишени».

По словам судьи, стрельба из минометов оказалась для команд наиболее трудным элементом из-за коварности розы ветров в предгорье Заилийского Алатау.

«Мина после выстрела поднимается на высоту свыше 1,2 тыс. метров, в процессе свободного падения ее полет корректируется из-за ветра, который меняет направление и скорость на разных высотах», — уточнил генерал.