Археологи нашли на юго-востоке Франции «миниатюрные Помпеи»

Источник: AFP 2017

По данным радиостанции, древний квартал возрастом около двух тысяч лет с рыночной площадью, мозаиками и домами аристократов был обнаружен на одной из стройплощадок недалеко от коммуны Вьен. Общая площадь, на которой проводятся раскопки, превышает 5 тысяч квадратных метров. На месте работают более 20 человек.

Источник: AFP 2017

По словам руководителя раскопок Бенжамина Клемена, речь идет об «уникальной находке», поскольку древний квартал отлично сохранился. Археолог считает, что причиной тому — череда пожаров, которые вынудили жителей, спасавшихся от пламени, оставить все свои вещи на местах.

Торговая площадь полностью выгорела. Поэтому мы находим в магазинах все вещи, которые были у ремесленников и которые они оставили на месте, когда спасались от пламени. Бенжамин Клемен Руководитель раскопок

Источник: AFP 2017

«Еще есть жилища, аристократические дома, очень хорошо сохранившиеся, где обнаружили более 19 мозаик, которые нам позволяют лучше понять образ жизни Вьен две тысячи лет назад», — добавил археолог. «На самом деле мы находимся в миниатюрных Помпеях Вьены», — заключил Клемен.