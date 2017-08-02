В Иркутске началось строительство школы № 19
Завершены подготовительные работы — строительная площадка огорожена, подведены временные источники водоснабжения и электричества.
Завершены подготовительные работы — строительная площадка огорожена, подведены временные источники водоснабжения и электричества.
В Иркутске приступили к строительству нового здания общеобразовательного учреждения № 19. Об этом 2 августа сообщает
При проектировании нового здания за основу взят типовой проект школы в
«Завершены подготовительные работы — строительная площадка огорожена, подведены временные источники водоснабжения и электричества. Уже приступили к забиванию контрольных свай для подтверждения всех проектных решений, — отметил Илья Кручинин. — Сейчас такой период, когда строители будут приносить максимальное неудобство жителям близлежащих домов. Хотелось бы, чтобы горожане отнеслись с пониманием к происходящему».
Напомним, что