В Иркутске началось строительство школы № 19

Источник: admirk.ru

В Иркутске приступили к строительству нового здания общеобразовательного учреждения № 19. Об этом 2 августа сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на начальника МКУ «УКС Иркутска» Илью Кручинина. Плановый срок окончания строительно-монтажных работ — 30 июля 2018 года.

При проектировании нового здания за основу взят типовой проект школы в мкр-не «Эволюция». По распоряжению мэра города Дмитрия Бердникова школа модульного типа на 1125 мест в Академгородке дополнена специальными помещениями планетария. Проведена привязка к местности, получены все разрешения, проведены экспертизы. Работы осуществляются в соответствии с графиком, согласованным с подрядчиком.

«Завершены подготовительные работы — строительная площадка огорожена, подведены временные источники водоснабжения и электричества. Уже приступили к забиванию контрольных свай для подтверждения всех проектных решений, — отметил Илья Кручинин. — Сейчас такой период, когда строители будут приносить максимальное неудобство жителям близлежащих домов. Хотелось бы, чтобы горожане отнеслись с пониманием к происходящему».