Центральный участок зеленой ветки московского метро закроют в воскресенье
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участок от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая» закроют 6 августа на ремонт, сообщается в Twitter столичной подземки в среду.
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Участок от станции «Белорусская» до станции «Новокузнецкая» закроют 6 августа на ремонт, сообщается в Twitter столичной подземки в среду.
В этот день для пассажиров будут недоступны станции «Маяковская», «Тверская» и «Театральная».
Поезда будут курсировать на участках от «Речного вокзала» до «Белорусской» и от «Новокузнецкой» до «Алма-Атинской».