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12:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Вечерняя прогулка «Дом, рубашка и не только» пройдет в Ботаническом саду ИГУ 4 августа

Участники встречи отправятся на территорию большого дендрария.

Ботанический сад биолого-почвенного факультета ИГУ приглашает на очередную вечернюю прогулку. В этот раз она будет называться «Дом, рубашка и не только». Участники встречи отправятся на территорию большого дендрария, являющегося научной площадкой ботанического сада, где обычно экскурсии не проводятся. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу вуза.

Посетителей ждут встречи как с хорошо знакомыми представителями сибирской флоры, так и редко встречающимися в нашем регионе растениями, такими как лещина, дубы, липа.

«Зачастую мы даже не догадываемся о ценности и уникальных полезных свойствах трав и деревьев, которые нас окружают. Посетив эту экскурсию, гости узнают, как изготовить мочалку из крапивы, какой вид древесины лучше всего подходит для кровли и другие интересные факты», — рассказала сотрудник Ботанического сада Наталья Гончаренко.

Мероприятие начнется в 19.00. Стоимость билетов: взрослые — 150 рублей, льготные категории (пенсионеры, дошкольники, школьники, студенты) — 100 рублей.

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