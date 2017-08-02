Вечерняя прогулка «Дом, рубашка и не только» пройдет в Ботаническом саду ИГУ 4 августа
Участники встречи отправятся на территорию большого дендрария.
Участники встречи отправятся на территорию большого дендрария.
Ботанический сад
Посетителей ждут встречи как с хорошо знакомыми представителями сибирской флоры, так и редко встречающимися в нашем регионе растениями, такими как лещина, дубы, липа.
«Зачастую мы даже не догадываемся о ценности и уникальных полезных свойствах трав и деревьев, которые нас окружают. Посетив эту экскурсию, гости узнают, как изготовить мочалку из крапивы, какой вид древесины лучше всего подходит для кровли и другие интересные факты», — рассказала сотрудник Ботанического сада Наталья Гончаренко.
Мероприятие начнется в 19.00. Стоимость билетов: взрослые — 150 рублей, льготные категории (пенсионеры, дошкольники, школьники, студенты) — 100 рублей.