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12:39 (мск), источник: VN.ru

Как доехать на авиашоу в Мочище-2017 — инструкция

Шестого августа на аэродроме «Мочище» под Новосибирском состоится авиашоу. Как доехать до аэродрома на машине, автобусе и электричке, программа праздника и информация о работе продуктовых ларьков и туалетов — в материале VN.ru.

На авиашоу в Мочище ожидается порядка 50 тысяч зрителей. Праздник в этом году посвящен 80-летию Новосибирской области и пройдет под лозунгом «Взлетай, мой край родной!».

Добраться до авиашоу можно будет следующими видами транспорта:

Автобусы

Пригородный автобусный маршрут № 189, все рейсы которого будут продляться от станции «Мочище» до места проведения авиашоу.

Автобусный маршрут № 130, который курсирует между Новосибирском и Мошково. На этом маршруте будет организована дополнительная остановка на перекрестке между Старым шоссе и поворотом на деревню Локти. Кроме новосибирцев, на этом автобусе смогут приехать жители Мошково.

Электричка

Основным видом транспорта является пригородный железнодорожный транспорт. В день авиашоу будут назначены семь дополнительных электропоездов утром по направлению «Станция Мочище», и десять дополнительных электропоездов от станции «Мочище» до Новосибирска. Параллельно с ними будут ходить электропоезда по действующем расписанию.

— Два года назад мы перевезли порядка шести тысяч пассажиров до места проведения авиашоу, в 2016 году — 17 тысяч зрителей. В этом году рассчитываем на 20−25 тысяч зрителей, которые воспользуются услугами железнодорожного транспорта, чтобы добраться до авиашоу, — рассказал начальник управления организации пассажирских перевозок министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Андрей Бенимецкий.

От железнодорожной станции «Мочище» до аэродрома будут работать челночные маршруты автобусов. На этих же автобусах гости смогут уехать обратно.

Личный автотранспорт

На аэродроме будет организовано около семи тысяч парковочных мест для автотранспорта. Схема проезда гостей и участников авиашоу отработана годами с ГИБДД. Участники авиашоу будут следовать до аэродрома по Старому шоссе, а все зрители будут проезжать по Северному объезду по новой дороге до съезда к деревне Локти.

Очереди

Мероприятие растянется с раннего утра до 14−15 часов, поэтому для удобства граждан количество продуктовых ларьков и туалетов в этом году будет увеличено.

— Мы максимально увеличиваем количество работников общественного питания и количество туалетов, чтобы не было никаких очередей. Чтобы зритель пришел и 91% времени потратил на отдых, а не на стояние в очередях, — пояснил председатель совета Региональной общественной организации спортивной авиации Александр Осокин.

«Звезды» шоу

В этом году на празднике выступят три пилотажных группы. Это пилотажная из Барнаула, пилотажная группа из Сургута «Барсы» и всемирно известная пилотажная группа «Русь». Кроме этого, будут присутствовать порядка 80 самолетов и вертолетов, из них 36 будут летать, остальные стоять на выставке. В течение мероприятия будут играть симфонический и эстрадный оркестры.

— На авиашоу будет много раритетной техники: например, пассажирский самолет Duglas DC-3 1945 года выпуска. Также на выставке будет Як-12, Morava, планируется прилет английской летающей лодки 1947 года выпуска из Красноярска. Также будет много раритетной авто и мототехники, — сообщил Александр Осокин.

Общая сумма, затраченная на организацию авиашоу — больше десяти миллионов рублей. Из них половину суммы взяло на себя правительство Новосибирской области, которое заключило контракт с пилотажной группой «Русь». Стоимость участия группы — 5 миллионов 585 тысяч рублей.

Программа праздника

— 9.00 — начало праздника;.

— с 9.00 до 10.00 — полет воздушных шаров;.

— с 10.00 до 10.20 — выступление авиамоделистов;.

— с 10.20 до 10.40 — полеты мотодельтапланов, мотопарапланеристов;.

— с 11.40 до 11.00 — торжественное открытие праздника, приветствия первых лиц, почетных гостей;.

— с 11.00 до 14.00 — авиационное шоу;.

— с 11.00 до 14.00 — праздничная концертная программа с участием симфонического оркестра и других музыкальных коллективов;.

— 14.30 — закрытие праздника.

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