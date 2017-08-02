В Уфе на мужчину напала большая многоножка

Напомним, ранее на наш город уже нападали тарантулы, стрекозы и черные жуки. На этот раз читатель прислал в редакцию ProUfu.ru фото чего-то настолько таинственного, насколько отвратительного на вид.

«Я дома лежал, смотрю — он ползет. Вот я его и прихлопнул, подумал сперва, что это гигантский таракан», — пишет автор фото и убийца инопланетной твари. «Он довольно крупный, со спичечный коробок как минимум, а то и сантиметров 7».

За комментарием, чем же могло быть при жизни загадочное насекомое, мы обратились к профессору, доктору биологических наук Марату Мигранову. «Трудно определить по останкам, что это было. Похоже на многоножку. Но если оно и правда 5−7 см в длину, трудно предположить, какая это могла быть именно многоножка. Например, кивсяк достигает таких размеров. Он совсем безобидный, живет в лесу, ест мох. В Башкирии вообще нет опасных для людей многоножек».