Пропавшая 15-летняя девочка из Ачинска нашлась в Назарово
Школьница исчезла во время прогулки по поселку.
Школьница исчезла во время прогулки по поселку.
В Ачинске во время прогулки пропала 15-летняя девочка из патронажной семьи. Об этом сообщала
В дежурную часть обратилась жительница Ачинска с заявлением об исчезновении девочки, которую она взяла на патронажное воспитание. 19 июля подросток была на даче и решила прогуляться по садовому обществу «Коммунальник». С тех пор о ней ничего не было известно. Отмечается, что раньше воспитанница никогда не уходила из дома.
Оказалось, что школьница уехала из патронажной семьи к родной матери. Ранее ее биологическая мать — жительница Назарово — была лишена родительских прав, но видимо дочь поддерживала с ней связь. По официальным данным полиции Ачинска, девочку нашли правоохранители накануне поздно вечером.