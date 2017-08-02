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12:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Пропавшая 15-летняя девочка из Ачинска нашлась в Назарово

Школьница исчезла во время прогулки по поселку.

В Ачинске во время прогулки пропала 15-летняя девочка из патронажной семьи. Об этом сообщала пресс-служба полиции. Через несколько часов стало известно, что подросток нашлась в Назарово.

В дежурную часть обратилась жительница Ачинска с заявлением об исчезновении девочки, которую она взяла на патронажное воспитание. 19 июля подросток была на даче и решила прогуляться по садовому обществу «Коммунальник». С тех пор о ней ничего не было известно. Отмечается, что раньше воспитанница никогда не уходила из дома.

Оказалось, что школьница уехала из патронажной семьи к родной матери. Ранее ее биологическая мать — жительница Назарово — была лишена родительских прав, но видимо дочь поддерживала с ней связь. По официальным данным полиции Ачинска, девочку нашли правоохранители накануне поздно вечером.

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