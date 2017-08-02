Пропавшая 15-летняя девочка из Ачинска нашлась в Назарово

В Ачинске во время прогулки пропала 15-летняя девочка из патронажной семьи. Об этом сообщала пресс-служба полиции. Через несколько часов стало известно, что подросток нашлась в Назарово.

В дежурную часть обратилась жительница Ачинска с заявлением об исчезновении девочки, которую она взяла на патронажное воспитание. 19 июля подросток была на даче и решила прогуляться по садовому обществу «Коммунальник». С тех пор о ней ничего не было известно. Отмечается, что раньше воспитанница никогда не уходила из дома.