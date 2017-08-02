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12:47 (мск), источник: VN.ru

Снос нелегального ларька в Новосибирске длился три часа

Снос нелегальной точки — фруктового киоска — длился более трех часов и был полон драматизма.

О том, что по инициативе мэрии именно 31 июля будет демонтирован павильон на улице Дуси Ковальчук, 73Б близ автобусной остановки «Плановая», знали все, кроме хозяина ларька. Говорит, что извещение о сносе он не получил.

В третьем часу дня подъехали автокран, журналисты и микроавтобусы с представителями администрации Центрального округа.

— У нас есть определенный порядок, — пояснила начальник отдела земельных и имущественных отношений администрации Центрального округа Татьяна Пухлова. — Владельцев киосков обычно предупреждают объявлением на стенах ларька. На данном объекте предупреждение также размещалось.

— Здесь вся моя жизнь! — заламывает руки владелец точки (назвать свое имя журналистам он отказался — прим. ред.). — Честно, не видел никаких объявлений. Почему нельзя было прийти и вручить прямо в руки? Мне нужно время на то, чтобы все загрузить и увезти.

Чиновники время дали. Но продавцы и хозяин не слишком торопились. Процедура затянулась.

— С начала года подобных киосков мы убрали около 30, — рассказывает замглавы администрации Центрального округа по экономике и доходам Николай Свириденко. — Сносим за счет средств городского бюджета. Мы понимаем, что это недопустимо, но приходится тратить деньги не на то, что нужнее, а на борьбу с нарушениями.

Прохожие реагируют неоднозначно. Один житель дома поблизости говорит, что торговали в этом ларьке в полной антисанитарии. Другой житель выступал за защиту ларька: Мне они не мешали. Постоянно покупал у них фрукты, они значительно дешевле магазинных, а качеством не хужеТри часа потребовалось продавцам, чтобы собрать свою продукцию. Всего было погружено около 100 ящиков с фруктами и овощами. Куда увезут, хозяин и продавцы умалчивают. «Сегодня мы лишились работы. Мы же ничего плохого не делали, просто зарабатывали на жизнь», — жалуется один из продавцов.

Только в Центральном округе за текущее лето снесено более 50 незаконных торговых точек, в том числе силами администрации округа убраны 23 объекта, остальные владельцы демонтировали их добровольно.

Что же появится на месте снесенного киоска? Легальная торговая точка с овощами и фруктами? Как бы не так! Как сообщила Татьяна Пухлова, здесь организуют… парковку. А что касается киоска, который погрузили на эвакуатор и увезли, то свой снесенный павильон хозяин сможет забрать, лишь оплатив расходы демонтажа, — 12 290 рублей.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 31 от 2 августа 2017 года.

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