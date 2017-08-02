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12:54 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинске сильный ливень и «вода по асфальту рекой…»

Прогнозы синоптиков сбываются — в Челябинске начались сильные ливни и грозы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Источник: РИА "Новости"

МЧС России по Челябинской области предупредило жителей об ухудшении погодных условий на 2 августа. Обещанного крупного града пока нет, однако дождь был сильный.

Сведений о происшествиях, связанных с непогодой пока нет.

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