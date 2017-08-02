В Челябинске сильный ливень и «вода по асфальту рекой…»
Прогнозы синоптиков сбываются — в Челябинске начались сильные ливни и грозы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Прогнозы синоптиков сбываются — в Челябинске начались сильные ливни и грозы, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
МЧС России по Челябинской области предупредило жителей об ухудшении погодных условий на 2 августа. Обещанного крупного града пока нет, однако дождь был сильный.
Сведений о происшествиях, связанных с непогодой пока нет.