В сквере им. 30-летия ВЛКСМ украли сердце из арт-объекта «Я люблю Омск»
Администрация города просит решившихся на этот поступок вернуть фигуру на место.
Администрация города просит решившихся на этот поступок вернуть фигуру на место.
Фигуру в виде сердца из
Об этом сообщила
Напомним,
Площадку строили для детей в том числе с ограниченными возможностями. На ней расположились семь специализированных качелей, 19 авторских скамеек и малые архитектурные формы в том числе двухметровые буквы «Я люблю Омск».