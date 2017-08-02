В сквере им. 30-летия ВЛКСМ украли сердце из арт-объекта «Я люблю Омск»

Фигуру в виде сердца из арт-объекта «Я люблю Омск» украли из сквера им. 30-летия ВЛКСМ накануне Дня города.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники администрации просят решившихся на этот поступок вернуть сердце на место.

Напомним, арт-объект в сквере напротив университета путей сообщения появился во время подготовки к 300-летию Омска в рамках проекта «Солнечный круг». Ротари-парк появился благодаря инициативе и спонсорской помощи местных предпринимателей под идейным руководством Павла Кручинского.

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