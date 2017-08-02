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12:55 (мск), источник: АиФ Омск

В сквере им. 30-летия ВЛКСМ украли сердце из арт-объекта «Я люблю Омск»

Администрация города просит решившихся на этот поступок вернуть фигуру на место.

Фигуру в виде сердца из арт-объекта «Я люблю Омск» украли из сквера им. 30-летия ВЛКСМ накануне Дня города.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии в своём паблике в социальной сети «ВКонтакте». Сотрудники администрации просят решившихся на этот поступок вернуть сердце на место.

Напомним, арт-объект в сквере напротив университета путей сообщения появился во время подготовки к 300-летию Омска в рамках проекта «Солнечный круг». Ротари-парк появился благодаря инициативе и спонсорской помощи местных предпринимателей под идейным руководством Павла Кручинского.

Во время загрузки произошла ошибка.

Площадку строили для детей в том числе с ограниченными возможностями. На ней расположились семь специализированных качелей, 19 авторских скамеек и малые архитектурные формы в том числе двухметровые буквы «Я люблю Омск».

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