Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Источник: Tengrinews

«Днем 3, сутки 4 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер местами 15−20, днем 3, сутки 4 августа порывы 23−28 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Также 3 августа в Костанайской области ожидается гроза, ветер местами 15−20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, град, шквал.

В Восточно-Казахстанской области днем 3 августа местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление ветра 15−20, порывы 25 метров в секунду.