Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской, Костанайской и
Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской, Костанайской и
«Днем 3, сутки 4 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление
Также 3 августа в Костанайской области ожидается гроза, ветер местами 15−20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, град, шквал.
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По данным синоптиков, в большинстве регионов Казахстана ожидается понижение температуры, однако на запад страны движется жара до 40 градусов.