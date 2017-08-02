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12:45 (мск), источник: Tengrinews

Штормовое предупреждение объявлено в нескольких областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в Жамбылской, Костанайской и Восточно-Казахстанской областях, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

Источник: Tengrinews

«Днем 3, сутки 4 августа в Жамбылской области местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление юго-восточного с переходом на юго-западный ветер местами 15−20, днем 3, сутки 4 августа порывы 23−28 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Также 3 августа в Костанайской области ожидается гроза, ветер местами 15−20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, град, шквал.

В Восточно-Казахстанской области днем 3 августа местами ожидается гроза, возможен град, шквал, усиление ветра 15−20, порывы 25 метров в секунду.

По данным синоптиков, в большинстве регионов Казахстана ожидается понижение температуры, однако на запад страны движется жара до 40 градусов.

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