День ВДВ на улице Иьинка. Фото
В столице прошли официальные мероприятия в честь Дня десантника.
В столице прошли официальные мероприятия в честь Дня десантника.
Традиционный праздник десантников проходит в столице. 2 августа День ВДВ, а заодно и Ильин день, отмечали на Красной площади и улице Ильинка. Там состоялись праздничные мероприятия, посвященные святому Илье Пророку и 87-й годовщине со дня образования
В празднике приняли участие командование, военнослужащие и ветераны ВДВ, курсанты,
Фото: m24.ru/Никита Симонов.