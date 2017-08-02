День ВДВ на улице Иьинка. Фото

Традиционный праздник десантников проходит в столице. 2 августа День ВДВ, а заодно и Ильин день, отмечали на Красной площади и улице Ильинка. Там состоялись праздничные мероприятия, посвященные святому Илье Пророку и 87-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.



В празднике приняли участие командование, военнослужащие и ветераны ВДВ, курсанты, детско-юношеские военно-патриотические клубы десантной направленности, политические и общественные деятели, представители науки, культуры и искусства, москвичи и гости столицы.



Фото: m24.ru/Никита Симонов.