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13:03 (мск), источник: m24.ru

День ВДВ на улице Иьинка. Фото

В столице прошли официальные мероприятия в честь Дня десантника.

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фотографий
13
фотографий
13
фотографий

Традиционный праздник десантников проходит в столице. 2 августа День ВДВ, а заодно и Ильин день, отмечали на Красной площади и улице Ильинка. Там состоялись праздничные мероприятия, посвященные святому Илье Пророку и 87-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

В празднике приняли участие командование, военнослужащие и ветераны ВДВ, курсанты, детско-юношеские военно-патриотические клубы десантной направленности, политические и общественные деятели, представители науки, культуры и искусства, москвичи и гости столицы.

Фото: m24.ru/Никита Симонов.

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