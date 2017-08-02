Под Новосибирском «завис» дальнобойщик из Бурятии
Ему не дает скучать жена.
Ему не дает скучать жена.
Андрей Малыгин уже почти месяц живет под Новосибирском в кабине своего тягача, так как машина сломалась.
«Полетел коленчатый вал, а также вышел из строя один из цилиндров двигателя американского тягача. Груз, а водитель приезжал за фруктами, уже забрали коллеги. Скоро должна прибыть помощь из Бурятии. Либо помогут запчастями и ремонтом, либо возьмут на прицеп,» — сообщил неунывающий Андрей корреспонденту «АСТ-54».
Андрей на Северном объезде Новосибирска живет в автомобиле не один. С ним жена. Она не оставляет мужа в путешествиях уже пять лет. Сейчас у супругов своеобразный мини-отпуск: они ходили рыбачить, собирают грибы и ягоды.