Под Новосибирском «завис» дальнобойщик из Бурятии

Андрей Малыгин уже почти месяц живет под Новосибирском в кабине своего тягача, так как машина сломалась.

«Полетел коленчатый вал, а также вышел из строя один из цилиндров двигателя американского тягача. Груз, а водитель приезжал за фруктами, уже забрали коллеги. Скоро должна прибыть помощь из Бурятии. Либо помогут запчастями и ремонтом, либо возьмут на прицеп,» — сообщил неунывающий Андрей корреспонденту «АСТ-54».

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