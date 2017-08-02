Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
Почему ребенку обязательно нужно плакать
Медведев рассказал о повышении пенсий и зарплат
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
Преступники в Мособлсуде 15 минут избивали женщину
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
13:01 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском «завис» дальнобойщик из Бурятии

Ему не дает скучать жена.

Андрей Малыгин уже почти месяц живет под Новосибирском в кабине своего тягача, так как машина сломалась.

«Полетел коленчатый вал, а также вышел из строя один из цилиндров двигателя американского тягача. Груз, а водитель приезжал за фруктами, уже забрали коллеги. Скоро должна прибыть помощь из Бурятии. Либо помогут запчастями и ремонтом, либо возьмут на прицеп,» — сообщил неунывающий Андрей корреспонденту «АСТ-54».

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей на Северном объезде Новосибирска живет в автомобиле не один. С ним жена. Она не оставляет мужа в путешествиях уже пять лет. Сейчас у супругов своеобразный мини-отпуск: они ходили рыбачить, собирают грибы и ягоды.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Сибирь придет засуха с Ближнего Востока
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
СМИ узнали о покупке для Трампа заказанных «Трансаэро» самолетов
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Рогозин принял правительственное приглашение посетить Молдавию
ВЦИОМ выяснил уровень доверия россиян прогнозам погоды
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов Переход популярного ведущего на конкурирующий телеканал еще не был подтвержден официально
Недвижимость
Собрания жильцов домов станут виртуальными
Определены первые 20 домов для переселения из хрущевок
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь