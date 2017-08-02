Какая погода ждёт пермяков в августе?

«По сравнению с прошлогодним аномально жарким августом нынешний нам покажется жутко холодным. В прошлом году средняя температура месяца была 21,6° С, в этом году прогнозируем 15° С. На самом деле по температуре и количеству осадков август этого года будет близок к норме. Дефицита осадков не будет, но ливни будут не такими интенсивными, как в июле, когда на некоторых территориях выпало 2,5 месячных нормы. Первая декада августа будет достаточно влажной. При высокой активности циклонов будем наблюдать резкое колебание температур. Возможны даже кратковременные периоды жаркой погоды. На этой неделе температура постепенно будет понижаться».