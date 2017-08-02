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13:03 (мск), источник: АиФ Прикамье

Какая погода ждёт пермяков в августе?

Лето в этом году не задалось. Хочется верить, что хотя бы август будет таким же жарким, как в прошлом году. Что обещают синоптики?

Источник: Reuters

Отвечает специалист ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов:

«По сравнению с прошлогодним аномально жарким августом нынешний нам покажется жутко холодным. В прошлом году средняя температура месяца была 21,6° С, в этом году прогнозируем 15° С. На самом деле по температуре и количеству осадков август этого года будет близок к норме. Дефицита осадков не будет, но ливни будут не такими интенсивными, как в июле, когда на некоторых территориях выпало 2,5 месячных нормы. Первая декада августа будет достаточно влажной. При высокой активности циклонов будем наблюдать резкое колебание температур. Возможны даже кратковременные периоды жаркой погоды. На этой неделе температура постепенно будет понижаться».

Самыми холодными днями недели станут выходные, так как к концу недели ожидается выход очередного циклона.

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