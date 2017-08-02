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14:01 (мск), источник: "Российская газета"

В Нижнем Новгороде открыли авиарейсы в Киров, Ижевск и Пензу

В расписание международного аэропорта «Стригино» вернулись Пенза, Ижевск и Киров, сообщает пресс-служба нижегородской воздушной гавани.

Источник: РИА "Новости"

В рамках программы субсидирования региональных перевозок между городами ПФО с 15 августа авиакомпания «Оренбуржье» будет осуществлять рейсы по этим направлениям три раза в неделю. В Пензу — по вторникам, средам и воскресеньям, в Киров — в понедельник, среду и пятницу, а в Ижевск — во вторник, четверг и субботу.

Пассажиров будет перевозить 19-местный двухмоторный самолет для местных воздушных линий Let L-410 Turbolet.

Как сообщили «РГ» в авиакомпании «Оренбуржье», уже можно купить билет в Киров — туда из столицы Приволжья рейсы стартуют с 16 августа. Стоимость билета — 3600 рублей. Время полета — 1 час 50 минут.

Кстати, сейчас из Нижнего Новгорода можно улететь напрямую еще в четыре города ПФО: Самару, Ульяновск, Казань и Нижнекамск.

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