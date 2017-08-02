В Нижнем Новгороде открыли авиарейсы в Киров, Ижевск и Пензу

В рамках программы субсидирования региональных перевозок между городами ПФО с 15 августа авиакомпания «Оренбуржье» будет осуществлять рейсы по этим направлениям три раза в неделю. В Пензу — по вторникам, средам и воскресеньям, в Киров — в понедельник, среду и пятницу, а в Ижевск — во вторник, четверг и субботу.