В Нижнем Новгороде открыли авиарейсы в Киров, Ижевск и Пензу
В расписание международного аэропорта «Стригино» вернулись Пенза, Ижевск и Киров, сообщает
В расписание международного аэропорта «Стригино» вернулись Пенза, Ижевск и Киров, сообщает
В рамках программы субсидирования региональных перевозок между городами ПФО с 15 августа авиакомпания «Оренбуржье» будет осуществлять рейсы по этим направлениям три раза в неделю. В Пензу — по вторникам, средам и воскресеньям, в Киров — в понедельник, среду и пятницу, а в Ижевск — во вторник, четверг и субботу.
Пассажиров будет перевозить 19-местный двухмоторный самолет для местных воздушных линий Let L-410 Turbolet.
Как сообщили «РГ» в авиакомпании «Оренбуржье», уже можно купить билет в Киров — туда из столицы Приволжья рейсы стартуют с 16 августа. Стоимость билета — 3600 рублей. Время полета — 1 час 50 минут.
Кстати, сейчас из Нижнего Новгорода можно улететь напрямую еще в четыре города ПФО: Самару, Ульяновск, Казань и Нижнекамск.