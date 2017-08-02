Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Госдеп отказал России в жесткой форме
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Привет из 80-х: какими были самые популярные актрисы того времени
Стильная двушка с минимумом мебели, цвета и декора
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ: Лера Кудрявцева высказалась о слухах о расставании с мужем
СМИ: 45-летняя жена Лепса показала стройную фигуру
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14:05 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

1,5 тысячи тонн угля выделили Байкальску для возобновления горячего водоснабжения

Правительство Иркутской области выделило Байкальску 1,5 тысячи тонн угля из аварийно-технического запаса для возобновления горячего водоснабжения в городе. Топливо поступит на ТЭЦ в течение недели. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

В рамках совещания в формате видеоконференции по вопросу подготовки к отопительному периоду замглавы регионального правительства Руслан Болотов проинформировал главу Минстроя России Михаила Меня о том, что годовой расход угля на ТЭЦ Байкальска составляет 110−115 тысяч тонн.

«Материалы на утверждение экономически обоснованного тарифа по теплоснабжению для Байкальска 19 июля были направлены в службу по тарифам Иркутской области. После утверждения тарифа будет возможно профинансировать топливную субсидию для приобретения угля. Кроме того, для недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с отсутствием нормативного запаса топлива, для Байкальска сформирован аварийно-технический запас угля в объеме 30 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Руслан Болотов добавил, что муниципальному образованию выделено два котла большой мощности, два котла малой мощности и вспомогательное оборудование на общую сумму 20,7 млн рублей.

«Один котел большой мощности на текущий момент смонтирован и подготовлен к запуску, подготовка к запуску в эксплуатацию другого будет завершена к 15 августа. Также подготовлена к эксплуатации резервная электрокотельная, необходимая на период сильных холодов. Два новых котла меньшей мощности будут установлены в течение двух ближайших недель», — рассказал зампред областного правительства.

В целом подготовка к отопительному сезону в области проходит в темпах прошлого года, а по некоторым показателям с опережением. Например, заменено 173,5 км ветхих электрических сетей из 285,8 км, что на 10% больше, чем в 2016 году.

Напомним, критическая ситуация по подготовке к осенне-зимнему 2017−2018 годов сложилась на ТЭЦ «Теплоснабжнение» в Байкальске. Также отмечен факт невыполнения руководством ТЭЦ и правительством Иркутской области нормативов запаса топлива на станции (фактически запасы не позволяют функционировать теплоисточнику), отметил заместитель министра энергетики РФ, заместитель руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов.

Около 200 человек вышли на пикет в Байкальске из-за проблем существующей ТЭЦ БЦБК, которая отапливает город. Об этом сообщил корр. ИА IrkutskMedia организатор акции Федор Ларченко. По его словам, целью пикета было обратить внимание на проблемы Байкальской ТЭЦ. Также Федор Ларченко сообщил, что после пикета его пригласили на встречу в министерство жилищной политики, энергетики и транспорта региона, для разговора.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата
Кабмин утвердил проект по созданию новой модели поликлиник
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Видеонаблюдение на выборах 2018 года обойдется в 2,7 млрд рублей
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп» 18-летняя дочь знаменитого российского спортсмена снимается в экспериментальной ленте про пагубное влияние соцсетей на подростков
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь