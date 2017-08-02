1,5 тысячи тонн угля выделили Байкальску для возобновления горячего водоснабжения

В рамках совещания в формате видеоконференции по вопросу подготовки к отопительному периоду замглавы регионального правительства Руслан Болотов проинформировал главу Минстроя России Михаила Меня о том, что годовой расход угля на ТЭЦ Байкальска составляет 110−115 тысяч тонн.

«Материалы на утверждение экономически обоснованного тарифа по теплоснабжению для Байкальска 19 июля были направлены в службу по тарифам Иркутской области. После утверждения тарифа будет возможно профинансировать топливную субсидию для приобретения угля. Кроме того, для недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с отсутствием нормативного запаса топлива, для Байкальска сформирован аварийно-технический запас угля в объеме 30 тысяч тонн», — говорится в сообщении.

Руслан Болотов добавил, что муниципальному образованию выделено два котла большой мощности, два котла малой мощности и вспомогательное оборудование на общую сумму 20,7 млн рублей.

«Один котел большой мощности на текущий момент смонтирован и подготовлен к запуску, подготовка к запуску в эксплуатацию другого будет завершена к 15 августа. Также подготовлена к эксплуатации резервная электрокотельная, необходимая на период сильных холодов. Два новых котла меньшей мощности будут установлены в течение двух ближайших недель», — рассказал зампред областного правительства.

В целом подготовка к отопительному сезону в области проходит в темпах прошлого года, а по некоторым показателям с опережением. Например, заменено 173,5 км ветхих электрических сетей из 285,8 км, что на 10% больше, чем в 2016 году.

Напомним, критическая ситуация по подготовке к осенне-зимнему 2017−2018 годов сложилась на ТЭЦ «Теплоснабжнение» в Байкальске. Также отмечен факт невыполнения руководством ТЭЦ и правительством Иркутской области нормативов запаса топлива на станции (фактически запасы не позволяют функционировать теплоисточнику), отметил заместитель министра энергетики РФ, заместитель руководителя правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов.