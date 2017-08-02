1,5 тысячи тонн угля выделили Байкальску для возобновления горячего водоснабжения
Правительство Иркутской области выделило Байкальску 1,5 тысячи тонн угля из
Правительство Иркутской области выделило Байкальску 1,5 тысячи тонн угля из
В рамках совещания в формате видеоконференции по вопросу подготовки к отопительному периоду замглавы регионального правительства Руслан Болотов проинформировал главу Минстроя России Михаила Меня о том, что годовой расход угля на ТЭЦ Байкальска составляет 110−115 тысяч тонн.
«Материалы на утверждение экономически обоснованного тарифа по теплоснабжению для Байкальска 19 июля были направлены в службу по тарифам Иркутской области. После утверждения тарифа будет возможно профинансировать топливную субсидию для приобретения угля. Кроме того, для недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с отсутствием нормативного запаса топлива, для Байкальска сформирован
Руслан Болотов добавил, что муниципальному образованию выделено два котла большой мощности, два котла малой мощности и вспомогательное оборудование на общую сумму 20,7 млн рублей.
«Один котел большой мощности на текущий момент смонтирован и подготовлен к запуску, подготовка к запуску в эксплуатацию другого будет завершена к 15 августа. Также подготовлена к эксплуатации резервная электрокотельная, необходимая на период сильных холодов. Два новых котла меньшей мощности будут установлены в течение двух ближайших недель», — рассказал зампред областного правительства.
В целом подготовка к отопительному сезону в области проходит в темпах прошлого года, а по некоторым показателям с опережением. Например, заменено 173,5 км ветхих электрических сетей из 285,8 км, что на 10% больше, чем в 2016 году.
Напомним, критическая ситуация по подготовке к
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