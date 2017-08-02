Владимир Ляхницкий: ДТП с участием судьи Иркутского областного суда не зафиксировано

ДТП с участием судьи Иркутского областного суда Дмитрием Черниковым не было зафиксировано, отметил председатель суда Владимир Ляхницкий на пресс-конференции 2 августа. По его словам, протокол по факту дорожной аварии составлен не был. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В полицию поступил вызов, что состоялось ДТП. Инспекторы выезжают на место происшествия и протокол ДТП не составляется. Оформляется совершенно другой протокол — об отказе прохождения медосвидетельствования. Инспектор Лызуненко в рапорте указал, что он не установил ДТП, а что видел его. Также не указан ущерб аварии, пострадали ли люди, хотя выяснилось, что пострадал человек», — отметил Владимир Ляхницкий.

Он также отметил, что судья — человек порядочный, с хорошим чувством юмора, прекрасный семьянин, ведет здоровый образ жизни. На судебном заседании он заявил, что ему ничего не надо, что они помирились с подсудимым Этинговым, и попросил его строго не наказывать. После происшествия он был на длительном лечении, сейчас уже приступил к работе.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, действительно сотрудник ДПС был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел, поскольку у судьи были признаки телесного повреждения. Сотрудникам ничего не мешало вызвать скорую, оказать помощь, в связи с этим он был уволен, — отметили в пресс-службе.