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14:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Владимир Ляхницкий: ДТП с участием судьи Иркутского областного суда не зафиксировано

Председатель облсуда отметил, что протокол по факту дорожной аварии не составлялся.

ДТП с участием судьи Иркутского областного суда Дмитрием Черниковым не было зафиксировано, отметил председатель суда Владимир Ляхницкий на пресс-конференции 2 августа. По его словам, протокол по факту дорожной аварии составлен не был. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

«В полицию поступил вызов, что состоялось ДТП. Инспекторы выезжают на место происшествия и протокол ДТП не составляется. Оформляется совершенно другой протокол — об отказе прохождения медосвидетельствования. Инспектор Лызуненко в рапорте указал, что он не установил ДТП, а что видел его. Также не указан ущерб аварии, пострадали ли люди, хотя выяснилось, что пострадал человек», — отметил Владимир Ляхницкий.

Он также отметил, что судья — человек порядочный, с хорошим чувством юмора, прекрасный семьянин, ведет здоровый образ жизни. На судебном заседании он заявил, что ему ничего не надо, что они помирились с подсудимым Этинговым, и попросил его строго не наказывать. После происшествия он был на длительном лечении, сейчас уже приступил к работе.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области, действительно сотрудник ДПС был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудников органов внутренних дел, поскольку у судьи были признаки телесного повреждения. Сотрудникам ничего не мешало вызвать скорую, оказать помощь, в связи с этим он был уволен, — отметили в пресс-службе.

Напомним, что Октябрьский районный суд Иркутска осудил гражданина Этингова, который избил судью Иркутского областного суда Дмитрия Черникова. В судебном заседании установлено, что 8 октября 2016 года около 4.14 часов утра Этингов умышленно нанес судье тяжелую черепно-мозговую травму. После этого Этингов, скрывая преступление, залил в рот потерпевшеиу водку из бутылки и скрылся с места преступления. Знакомые Этингова около 4.40 часов утра вызвали сотрудников полиции и сообщили о ДТП. В рамках расследования этого дела было установлено, что сотрудник ДПС, явившийся на вызов не оказал Черникову первую медицинскую помощь, за что и был уволен из органов.

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