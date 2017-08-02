Владимир Ляхницкий: ДТП с участием судьи Иркутского областного суда не зафиксировано
Председатель облсуда отметил, что протокол по факту дорожной аварии не составлялся.
Председатель облсуда отметил, что протокол по факту дорожной аварии не составлялся.
ДТП с участием судьи Иркутского областного суда Дмитрием Черниковым не было зафиксировано, отметил председатель суда Владимир Ляхницкий на
«В полицию поступил вызов, что состоялось ДТП. Инспекторы выезжают на место происшествия и протокол ДТП не составляется. Оформляется совершенно другой протокол — об отказе прохождения медосвидетельствования. Инспектор Лызуненко в рапорте указал, что он не установил ДТП, а что видел его. Также не указан ущерб аварии, пострадали ли люди, хотя выяснилось, что пострадал человек», — отметил Владимир Ляхницкий.
Он также отметил, что судья — человек порядочный, с хорошим чувством юмора, прекрасный семьянин, ведет здоровый образ жизни. На судебном заседании он заявил, что ему ничего не надо, что они помирились с подсудимым Этинговым, и попросил его строго не наказывать. После происшествия он был на длительном лечении, сейчас уже приступил к работе.
По данным
Напомним, что Октябрьский районный суд Иркутска осудил гражданина Этингова, который избил судью Иркутского областного суда Дмитрия Черникова. В судебном заседании установлено, что 8 октября 2016 года около 4.14 часов утра Этингов умышленно нанес судье тяжелую