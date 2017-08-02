Улицу Ленина перекроют на выходные из-за празднования Дня железнодорожника, об этом сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Улицу Ленина перекроют на двух участках — от площади Ленина до улицы Советской и от улицы Советской до улицы Урицкого. Срок перекрытия — с полуночи 5 августа до 5 утра 7 августа.

«В целях исключения террористических актов с применением автотранспорта, на время прекращения движения на ул. Ленина будет установлено инженерное и техническое оборудование (бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили), которые по своим весовым параметрам исключают их несанкционированный сдвиг», — отметили в мэрии.