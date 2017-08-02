Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил десантников с праздником
В южной столице Кузбасса прошло торжественное празднования Дня
В южной столице Кузбасса прошло торжественное празднования Дня
Глава Новокузнецка и председатель Новокузнецкого отделения Союза ветеранов Афганистана Сергей Ливадный поздравили десантников с днем ВДВ.
Как сообщает информационное агенство «Город новостей», торжественные мероприятия проходили на бульваре Героев. После речи Сергея Кузнецова, в которой он отметил важность воспитания современного поколения, стойкость и храбрость десантников, бойцы возложили цветы к Вечному огню.