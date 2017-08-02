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13:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Глава Новокузнецка Сергей Кузнецов поздравил десантников с праздником

В южной столице Кузбасса прошло торжественное празднования Дня Воздушно-десантных войск.

Глава Новокузнецка и председатель Новокузнецкого отделения Союза ветеранов Афганистана Сергей Ливадный поздравили десантников с днем ВДВ.

Как сообщает информационное агенство «Город новостей», торжественные мероприятия проходили на бульваре Героев. После речи Сергея Кузнецова, в которой он отметил важность воспитания современного поколения, стойкость и храбрость десантников, бойцы возложили цветы к Вечному огню.

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