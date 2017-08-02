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14:07 (мск), источник: Индикатор

В NASA открылась вакансия защитника Земли от инопланетных угроз

NASA открыло конкурс на должность «офицера по защите планеты» (Planetary Protection Officer), в число обязанностей которого входит защита Земли и ее обитателей от любых инопланетных угроз. Ежегодная зарплата сотрудника составит от 124 тысяч до 187 тысяч долларов.

Об этом сообщается на сайте USAJobs.

Офицер должен не допускать микроорганизмы с других небесных тел к заражению биосферы Земли. Он также обязан принимать необходимые меры, чтобы земные космонавты не навредили аналогичным образом другим планетам. Наконец, сотрудник будет консультировать коллег и обеспечивать выполнение инструкций со стороны руководителей пилотируемых и автоматизированных полетов.

От соискателей требуется инженерное образование и готовность к длительным командировкам. Контракт с успешным соискателем заключается на три года. Вакансия открыта до 14 августа 2017 года. Подобные должности есть только в NASA и Европейском космическом агентстве.

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