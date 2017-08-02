В NASA открылась вакансия защитника Земли от инопланетных угроз

Об этом сообщается на сайте USAJobs.
Офицер должен не допускать микроорганизмы с других небесных тел к заражению биосферы Земли. Он также обязан принимать необходимые меры, чтобы земные космонавты не навредили аналогичным образом другим планетам. Наконец, сотрудник будет консультировать коллег и обеспечивать выполнение инструкций со стороны руководителей пилотируемых и автоматизированных полетов.
От соискателей требуется инженерное образование и готовность к длительным командировкам. Контракт с успешным соискателем заключается на три года. Вакансия открыта до 14 августа 2017 года. Подобные должности есть только в NASA и Европейском космическом агентстве.