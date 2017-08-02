В NASA открылась вакансия защитника Земли от инопланетных угроз

Об этом сообщается на сайте USAJobs.

Офицер должен не допускать микроорганизмы с других небесных тел к заражению биосферы Земли. Он также обязан принимать необходимые меры, чтобы земные космонавты не навредили аналогичным образом другим планетам. Наконец, сотрудник будет консультировать коллег и обеспечивать выполнение инструкций со стороны руководителей пилотируемых и автоматизированных полетов.