Нелегальным детским лагерем на Балтийской косе заинтересовалась прокуратура

Провести время с пользой юных каратистов привезли на базу отдыха Фрише Нерунг, правда, условия для их проживания не создали. Не в курсе оздоровительного отдыха подростков были и работники Росздавнадзора, специалисты надзорной деятельности и профилактической работы.

Здесь нет даже медпункта. Скромный набор лекарств обнаружили у администратора. Правда, в случаи беды эти препараты, скорей, нанесут вред, нежели излечат.

— Стрептоцидовая мазь. Срок годности до июня 2015.

Срок годности истек и у продуктов питания. Правила хранения полуфабрикатов, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Маркировки нет ни одной упаковке. В антисанитарных условиях и сами камеры хранения.

— Мы не можем определить, как долго этот пищевой продукт находится в холодильнике. Но срок годности истек — это сто процентов.

Нарушения выявили и в детских туалетных комнатах. Слив не работает. А в санузле для сотрудников есть и вода, и туалетная бумага. В наличии даже паста и зубная щетка. Предварительная версия — работники столовой проживают на территории пищеблока.

Дарья Веклич, коррепондент:

— А это задний двор базы отдыха и тут самое главное — смотреть под ноги. Дорогу к приезду постояльцев не отремонтировали, травой поросли и турники, а к главному и единственному развлечению этой территории — качелям — так же сложно подобраться.

Попасть в номера нам не удалось — двери закрыты наглухо. Предполагаемый наставник спортсменов на камеру общаться отказался. По словам тренера, условия проживания подопечных его не смущают. Поэтому и организует здесь так называемый спортивный лагерь уже не первый год. Главное — доступные цены. Сутки — полторы тысячи рублей. Поэтому на базе отдыха вместе с каратистами и простые туристы.

Ольга Волк-Карачевская, постоялец базы отдыха:

— Кормят нормально, не супер экзотические блюда, но вполне хватает. Номера тоже нормальные. Дети постоянно на улице — поэтому меня не особо волнуют номера.

Налицо и несоблюдения норм пожарной безопасности. На момент проверки здесь отдыхали 88 человек — 57 из них дети.

Иван Мещеряков, помощник прокурора г. Балтийска:

— Исходя из выявленных нарушений прокурор примет решение о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной либо административной ответственности.

Окончание проверки запланировано на 21 августа, но сотрудники прокуратуры попробуют разобраться в ситуации в ближайшее время. Отметим, спортсмены покинули территорию базы отдыха на следующий день после визита ревизоров.