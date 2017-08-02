Нелегальным детским лагерем на Балтийской косе заинтересовалась прокуратура
На Балтийской косе, на территории одной из баз отдыха обнаружили нелегальный лагерь.
На Балтийской косе, на территории одной из баз отдыха обнаружили нелегальный лагерь.
Провести время с пользой юных каратистов привезли на базу отдыха Фрише Нерунг, правда, условия для их проживания не создали. Не в курсе оздоровительного отдыха подростков были и работники Росздавнадзора, специалисты надзорной деятельности и профилактической работы.
Здесь нет даже медпункта. Скромный набор лекарств обнаружили у администратора. Правда, в случаи беды эти препараты, скорей, нанесут вред, нежели излечат.
— Стрептоцидовая мазь. Срок годности до июня 2015.
Срок годности истек и у продуктов питания. Правила хранения полуфабрикатов, мягко говоря, оставляют желать лучшего. Маркировки нет ни одной упаковке. В антисанитарных условиях и сами камеры хранения.
— Мы не можем определить, как долго этот пищевой продукт находится в холодильнике. Но срок годности истек — это сто процентов.
Нарушения выявили и в детских туалетных комнатах. Слив не работает. А в санузле для сотрудников есть и вода, и туалетная бумага. В наличии даже паста и зубная щетка. Предварительная версия — работники столовой проживают на территории пищеблока.
Дарья Веклич, коррепондент:
— А это задний двор базы отдыха и тут самое главное — смотреть под ноги. Дорогу к приезду постояльцев не отремонтировали, травой поросли и турники, а к главному и единственному развлечению этой территории — качелям — так же сложно подобраться.
Попасть в номера нам не удалось — двери закрыты наглухо. Предполагаемый наставник спортсменов на камеру общаться отказался. По словам тренера, условия проживания подопечных его не смущают. Поэтому и организует здесь так называемый спортивный лагерь уже не первый год. Главное — доступные цены. Сутки — полторы тысячи рублей. Поэтому на базе отдыха вместе с каратистами и простые туристы.
Ольга
— Кормят нормально, не супер экзотические блюда, но вполне хватает. Номера тоже нормальные. Дети постоянно на улице — поэтому меня не особо волнуют номера.
Налицо и несоблюдения норм пожарной безопасности. На момент проверки здесь отдыхали 88 человек — 57 из них дети.
Иван Мещеряков, помощник прокурора г. Балтийска:
— Исходя из выявленных нарушений прокурор примет решение о привлечении ответственных лиц к дисциплинарной либо административной ответственности.
Окончание проверки запланировано на 21 августа, но сотрудники прокуратуры попробуют разобраться в ситуации в ближайшее время. Отметим, спортсмены покинули территорию базы отдыха на следующий день после визита ревизоров.