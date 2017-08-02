Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в 70% лагерей Воронежской области

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения в 70% лагерей Воронежской области. Специалисты проверили 1 тыс. детских оздоровительных учреждений, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 2 августа. Большая часть нарушений — 74,5% — связана с несоблюдением санитарных норм.

Санврачи также выявили несоблюдение правил организации питания (61%) и размещения детей (14,5%). По результатам проверки составили 718 протоколов и внесли 593 постановления о назначении штрафа на 1,9 млн рублей.