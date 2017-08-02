Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в 70% лагерей Воронежской области
Виновников оштрафовали на 1,9 млн рублей.
Виновников оштрафовали на 1,9 млн рублей.
Сотрудники областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения в 70% лагерей Воронежской области. Специалисты проверили 1 тыс. детских оздоровительных учреждений, сообщила
Санврачи также выявили несоблюдение правил организации питания (61%) и размещения детей (14,5%). По результатам проверки составили 718 протоколов и внесли 593 постановления о назначении штрафа на 1,9 млн рублей.
Специалисты регионального Роспотребнадзора проверили на наличие инфекций 1,7 тыс. сотрудников пищеблоков воронежских лагерей в начале июня. Обследование впервые прошли работники общепита всех видов оздоровительных учреждений.