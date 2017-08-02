Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Отказ России от доллара спровоцирует крупнейший кризис в США
Илон Маск подозревает у себя биполярное расстройство
Путин ответил о дополнительных мерах вслед за высылкой дипломатов
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
Как высылка дипломатов США скажется на россиянахКак уменьшение персонала посольства США отразится на выдаче виз российским гражданам
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
Преступники в Мособлсуде 15 минут жестоко избивали женщину – СМИ
СМИ: дочь Пескова решит проблемы завода в Крыму
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8«Скирда Патрика»
15:10 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в 70% лагерей Воронежской области

Виновников оштрафовали на 1,9 млн рублей.

Источник: РИА "Воронеж"

Сотрудники областного управления Роспотребнадзора выявили нарушения в 70% лагерей Воронежской области. Специалисты проверили 1 тыс. детских оздоровительных учреждений, сообщила пресс-служба ведомства в среду, 2 августа. Большая часть нарушений — 74,5% — связана с несоблюдением санитарных норм.

Санврачи также выявили несоблюдение правил организации питания (61%) и размещения детей (14,5%). По результатам проверки составили 718 протоколов и внесли 593 постановления о назначении штрафа на 1,9 млн рублей.

Специалисты регионального Роспотребнадзора проверили на наличие инфекций 1,7 тыс. сотрудников пищеблоков воронежских лагерей в начале июня. Обследование впервые прошли работники общепита всех видов оздоровительных учреждений.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Воронежский суд отстранил Павла Пономарева от должности главы Хохольского района
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Видеонаблюдение на выборах 2018 года обойдется в 2,7 млрд рублей
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
В ФРГ 96-летнего бывшего эсэсовца признали здоровым для тюрьмы
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп» 18-летняя дочь знаменитого российского спортсмена снимается в экспериментальной ленте про пагубное влияние соцсетей на подростков
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь