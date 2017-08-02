В год 65-летия Новокуйбышевска воздвигнут памятники выдающимся нефтяникам

26 июня АО «Новокуйбышевский НПЗ» объявило открытый конкурс на лучший проект монументов, итоги которого были подведены 24 июля. С инициативой увековечить выдающихся руководителей предприятия к компании «Роснефть» и руководству НК НПЗ обратились Совет Почётных граждан и городское «Общество ветеранов войны и вооружённых сил», сообщили ProGorodNsk.Ru в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью предприятия.

Памятники установят первому директору НК НПЗ, Почётному гражданину города Гаврилу Ивановичу Гореченкову и пятому директору предприятия, ветерану Великой Отечественной войны Павлу Никитовичу Узункояну. Руководителей НК НПЗ увековечат в бронзе. Также проект посвящен трудовому подвигу заводчан, ветеранам нефтеперерабатывающей отрасли.

Монументальные сооружения воздвигнут в год 65-летия Новокуйбышевска. Их планируют установить на площади имени Г. И. Гореченкова (нижняя площадь) и на недавно названной в честь П. Н. Узункояна возле МК «Русь».

Часть конкурсных проектов отправили на доработку авторам. Конечное решение комиссия примет через две недели.