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13:53 (мск), источник: Pro Город Самара

В год 65-летия Новокуйбышевска воздвигнут памятники выдающимся нефтяникам

Часть конкурсных проектов отправили на доработку авторам. Конечное решение комиссия примет через две недели.

26 июня АО «Новокуйбышевский НПЗ» объявило открытый конкурс на лучший проект монументов, итоги которого были подведены 24 июля. С инициативой увековечить выдающихся руководителей предприятия к компании «Роснефть» и руководству НК НПЗ обратились Совет Почётных граждан и городское «Общество ветеранов войны и вооружённых сил», сообщили ProGorodNsk.Ru в отделе по взаимодействию со СМИ и общественностью предприятия.

Памятники установят первому директору НК НПЗ, Почётному гражданину города Гаврилу Ивановичу Гореченкову и пятому директору предприятия, ветерану Великой Отечественной войны Павлу Никитовичу Узункояну. Руководителей НК НПЗ увековечат в бронзе. Также проект посвящен трудовому подвигу заводчан, ветеранам нефтеперерабатывающей отрасли.

Монументальные сооружения воздвигнут в год 65-летия Новокуйбышевска. Их планируют установить на площади имени Г. И. Гореченкова (нижняя площадь) и на недавно названной в честь П. Н. Узункояна возле МК «Русь».

Часть конкурсных проектов отправили на доработку авторам. Конечное решение комиссия примет через две недели.

Конкурс проходит в рамках программы благотворительности Новокуйбышеского НПЗ при поддержке НК «Роснефть». На реализацию проекта направлено около восьми миллионов рублей.

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