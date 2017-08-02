Две полосы закрывают на развязке КАД с Пулковским шоссе

Почти весь август на пересечении КАД и Пулковского шоссе будет закрыто две полосы, пишет ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Росавтодор собирается заменить деформационный шов на транспортной развязке. Две полосы перекроют на пересечении КАД с Пулковским шоссе (км 73 внешнего кольца).

Работы будут идти круглосуточно в два этапа — сначала на одной половине проезжей части, затем на другой.

С 3 по 13 августа работу будут идти на первой и второй полосе движения. А с 14 по 26 августа — третьей и четвертой. ПНа оставшихся полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. ФКУ Упрдор «Северо-Запад»