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14:28 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Две полосы закрывают на развязке КАД с Пулковским шоссе

Ремонтные работы на участке почти на месяц ограничивают движение транспорта.

Почти весь август на пересечении КАД и Пулковского шоссе будет закрыто две полосы, пишет ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Росавтодор собирается заменить деформационный шов на транспортной развязке. Две полосы перекроют на пересечении КАД с Пулковским шоссе (км 73 внешнего кольца).

Работы будут идти круглосуточно в два этапа — сначала на одной половине проезжей части, затем на другой.

С 3 по 13 августа работу будут идти на первой и второй полосе движения. А с 14 по 26 августа — третьей и четвертой. ПНа оставшихся полосах будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.
ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Для водителей управление установит временные дорожные знаки и направляющие стрелки со световой индикацией. Также на участке поставят ограждающие элементы (водоналивные барьеры) и световая сигнализация — сигнальные фонари дежурного освещения.

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